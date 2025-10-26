ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (k) csoportkép készítésén vesz részt a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) és az Egyesült Államoknak a közös csúcstalálkozóján Kuala Lumpurban 2025. október 26-án.
Nyitókép: Vincent Thian

Donald Trump tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Infostart

A 79 éves amerikai elnök október 25-én érkezett Kuala Lumpurba, ahol hagyományos táncosok fogadták az ASEAN-csúcstalálkozóra érkező küldöttségeket. Donald Trump sajátos táncot lejtett.

A beszámolók és videók szerint, amint Trump kilépett az Air Force One repülőgépből, csatlakozott a helyi táncosokhoz: doboló zenére integetett, ritmusra mozgatta a karját és csípőjét, sőt kis zászlókat is lengetett az amerikai és malajziai színekben.

A gesztus spontánnak és humorosnak tűnt, a közönség nevetéssel és tapssal fogadta.

A Fehér Ház kommunikációs stábja később „Trump Dance - Malaysia Edition” néven posztolta az eseményt a közösségi médiában, ami gyorsan virálissá vált - több hírügynökség, köztük a CNN, BBC, Fox News és Al Jazeera is beszámolt róla-

A látogatás diplomáciai része sem maradt el: Trump az ASEAN-csúcson ott volt Thaiföld és Kambodzsa közötti fegyverszüneti megállapodás aláírásánál - erről az Infostarton is beszámoltunk.

Az amerikai elnök ezen kívül kétoldalú kereskedelmi egyezményt is kötött Malajziával.

