Donald Trump tánca felrobbantotta a közösségi médiát

A beszámolók és videók szerint, amint Trump kilépett az Air Force One repülőgépből, csatlakozott a helyi táncosokhoz: doboló zenére integetett, ritmusra mozgatta a karját és csípőjét, sőt kis zászlókat is lengetett az amerikai és malajziai színekben.

A gesztus spontánnak és humorosnak tűnt, a közönség nevetéssel és tapssal fogadta.

A Fehér Ház kommunikációs stábja később „Trump Dance - Malaysia Edition” néven posztolta az eseményt a közösségi médiában, ami gyorsan virálissá vált - több hírügynökség, köztük a CNN, BBC, Fox News és Al Jazeera is beszámolt róla-

A látogatás diplomáciai része sem maradt el: Trump az ASEAN-csúcson ott volt Thaiföld és Kambodzsa közötti fegyverszüneti megállapodás aláírásánál - erről az Infostarton is beszámoltunk.

Az amerikai elnök ezen kívül kétoldalú kereskedelmi egyezményt is kötött Malajziával.