Ettől retteghet a világ, félelmetes cirkálórakétát jelentett be Vlagyimir Putyin

A NATO-ban SSC-X-9 Skyfall néven ismert fegyver mintegy 14 ezer kilométert repült 15 órán keresztül, és a próbalövések sikeresen lezárult. A teszt állítólag még október 21-én történt.

A kísérletről Valerij Geraszimov tábornok tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt, aki úgy fogalmazott: „Ez egyedülálló fegyver, amilyennel Oroszországon kívül senki sem rendelkezik.”

Putin says Russia successfully tested the 9M730 Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall) — a nuclear-powered, nuclear-capable intercontinental cruise missile with theoretical unlimited range and the ability to evade missile defenses.



The missile flew for 15 hours, 14,000 km.



A tesztről Vlagyimir Putyin csak október 25-én, szombaton számolt be nyilvánosan, így a nemzetközi és közösségi médiában (pl. az X-en) most jelentek meg erről híradások.

A nemzetközi hírszolgálatok szerint a Buravesztnyik nukleáris meghajtása korlátlan hatótávolságot biztosít, és kiszámíthatatlan repülési pályája miatt alkalmas lehet a rakétavédelmi rendszerek kijátszására. Nyugati elemzők figyelmeztetnek: a teszt sikerét jelenleg csak orosz források jelezték.

Fotónk egy másik cirkálórakétát mutat.