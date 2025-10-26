ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap
Cirkálórakétával felfegyverzett orosz Orion mintájú drón.
Nyitókép: Telegram

Ettől retteghet a világ, félelmetes cirkálórakétát jelentett be Vlagyimir Putyin

Infostart

Oroszország sikeresen tesztelte a 9M730 Buravesztnyik típusú, atommeghajtású interkontinentális cirkálórakétát – közölte az orosz hadsereg alapján az orosz elnök.

A NATO-ban SSC-X-9 Skyfall néven ismert fegyver mintegy 14 ezer kilométert repült 15 órán keresztül, és a próbalövések sikeresen lezárult. A teszt állítólag még október 21-én történt.

A kísérletről Valerij Geraszimov tábornok tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt, aki úgy fogalmazott: „Ez egyedülálló fegyver, amilyennel Oroszországon kívül senki sem rendelkezik.”

A tesztről Vlagyimir Putyin csak október 25-én, szombaton számolt be nyilvánosan, így a nemzetközi és közösségi médiában (pl. az X-en) most jelentek meg erről híradások.

A nemzetközi hírszolgálatok szerint a Buravesztnyik nukleáris meghajtása korlátlan hatótávolságot biztosít, és kiszámíthatatlan repülési pályája miatt alkalmas lehet a rakétavédelmi rendszerek kijátszására. Nyugati elemzők figyelmeztetnek: a teszt sikerét jelenleg csak orosz források jelezték.

Fotónk egy másik cirkálórakétát mutat.

