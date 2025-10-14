ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
Nyitókép: pixabay

„Ejtőernyős” miniszterelnöke lesz Moldovának

Infostart / MTI

Alexandru Munteanu közgazdász a politikán kívülről érkezik. Hétfőn váratlanul jelentette be visszavonulását az előd.

Alexandru Munteanu közgazdászt jelöli az ország új miniszterelnökének Moldova kormányzó pártja - jelentette be Igor Grosu pártelnök a közösségi médiában kedden.

Munteanu egy befektetési vállalat alapítója, korábban nem töltött be politikai tisztséget.

A 2023 februárja óta hivatalban lévő miniszterelnök, Dorin Recean hétfőn váratlanul bejelentette, hogy lemond és távozik a politikából.

Az ország európai integrációját támogató Maia Sandu elnök mögött álló Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) a szeptember 28-i választás után többséget szerzett a parlamentben, így ők döntenek az új kormány összetételéről.

