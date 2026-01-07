Dugicigi miatt gyulladhatott ki egy autó a röszkei határátkelőn – fotó

A tűz hétfőn egy belépésre jelentkező személyautó motorterében keletkezett, majd továbbterjedt a járművön. Az oltást a pénzügyőrök kezdték meg, az égő autóból gyerekeket szedtek ki.

A határvadászok is azonnal bekapcsolódtak az átkelő portoltójával a tűz megfékezésébe a szolgálatot ellátó rendőrökkel együtt. Az oltással egy időben biztonságos helyre kísérték a német-szerb állampolgárságú szülőket és három gyermeküket.

Mire a katasztrófavédelem munkatársai a helyszínre értek, a határvadászok, a rendőrök és a pénzügyőrök már eloltották a tüzet. A szegedi hivatásos tűzoltók hőkamerával vizsgálták át a járművet, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Személyi sérülés nem történt.

Mielőtt a katasztrófavédelem munkatársai elszállították a gépkocsit, a pénzügyőrök alaposan átvizsgálták azt: egy a motortérbe rejtett csomagban három karton cigarettát találtak, feltehetően ez okozhatta a tüzet.

A pénzügyőrök a dohányáru miatt vámigazgatási eljárásban 67 ezer forint bírságot szabtak ki.