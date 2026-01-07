ARÉNA - PODCASTOK
Egy üveg étkezési olaj.
Nyitókép: GettyImages/Javier Zayas Photography

Visszahívta egy termékét a Tesco

Infostart / MTI

Visszahívta a Tesco-Global Áruházak Zrt. az általa forgalmazott Tesco Finest Avokádóolaj 250 ml elnevezésű terméket annak határérték feletti glicidoltartalma miatt – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az áruházlánc a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – közölték.

A visszahívás a 2027. február 8-i minőségmegőrzési idejű olajat érinti. Az NKFH kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el.

A tájékoztatás szerint a glicidol sejtkárosító és rákkeltő anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be az élelmiszerek glicidil-zsírsavészter-tartalmára.

További részletek itt.

Holnap jön az év első kormányinfója

Holnap jön az év első kormányinfója

Csütörtökön délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Penzcentrum.hu
US says it has seized Russian-flagged tanker in Atlantic linked to Venezuelan oil

US says it has seized Russian-flagged tanker in Atlantic linked to Venezuelan oil

Earlier, several military aircraft were tracked over the North Atlantic heading towards the Marinera.

