ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.82
usd:
329.23
bux:
116841.09
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Átvizsgálják a kórházi aggregátorokat, és megvan a szabály az iskolákra. Kiadták a vonatkozó belügyminisztériumi rendeletet.

A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek – különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok – működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében – közölte a Belügyminisztérium.

A BM közölte: valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése.

Az igazgató rendkívüli szünetet rendel el, ha a a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot,

Hétfői adatok alapján a hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán tölteni. A diszpécserszolgálatok 0-24 órában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából – írták.

A Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról. A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.

A Belügyminisztérium ajánlja, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (https://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (https://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).

A tárca felhívta arra is a figyelmet, hogy az emberek figyeljenek az egyedül élő idős hozzátartozóikra, szomszédjaikra, fogyatékossággal élőkre, segítsék mindennapi életvitelüket, továbbá közlekedjenek körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

közoktatás

havazás

belügyminisztérium

hideg

iskolai szünet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek
A hóhelyzettel foglalkozó operatív törzs ülése után Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számolt be az országos helyzetről és kérte a lakosságot néhány dologra az elmúlt 24 óra tapasztalatai alapján.
 

Videón a fantasztikus balatoni jégzajlás

„Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók” – ígéri a főpolgármester

Havazás – kiadták a vörös kódot

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Kezd kihúzni a MÁV a hóból, de most még a szél is ott van

Este 8-ig fényes a Normafa

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál

Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál

Venezuela mostanában sokat szerepel a hírekben, miután Donald Trump amerikai elnök villámgyors katonai győzelem után a hétvégén bejelentette, hogy Washington átveszi az ország irányítását, és újjáépíti annak egykor legendás olajiparát. Venezuela bár a globális olajexport mindössze körülbelül egy százalékát adja, az energiapiac mégis évtizedek óta kiemelt figyelemmel követi, mert a hivatalos adatok szerint a világ legnagyobb igazolt nyersolajkészleteivel rendelkezik. Ám ez nem biztos, hogy igaz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durván csökkent az arany árfolyama: most lehet érdemes beszállni?

Durván csökkent az arany árfolyama: most lehet érdemes beszállni?

Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 11:05
A főutak állapotáról és a vasúti fennakadásokról számolt be Lázár János
2026. január 7. 10:53
Videón a fantasztikus balatoni jégzajlás
×
×
×
×