Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek – különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok – működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében – közölte a Belügyminisztérium.

A BM közölte: valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése.

Az igazgató rendkívüli szünetet rendel el, ha a a fűtés meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot,

Hétfői adatok alapján a hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán tölteni. A diszpécserszolgálatok 0-24 órában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából – írták.

A Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról. A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.

A Belügyminisztérium ajánlja, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (https://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (https://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz).

A tárca felhívta arra is a figyelmet, hogy az emberek figyeljenek az egyedül élő idős hozzátartozóikra, szomszédjaikra, fogyatékossággal élőkre, segítsék mindennapi életvitelüket, továbbá közlekedjenek körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.