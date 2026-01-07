Orbán Viktor összehívta a kormányt, az átalakuló világ lesz a legfontosabb téma

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülés felvezetéseként.

A kormányfő szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal – írja a vg.hu.

„Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal” – írja bejegyzésében a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez a háború és a vesztesek útja, amit messziről el kell kerülni.