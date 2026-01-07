ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl, j2) kormányülésen beszél a Karmelita kolostorban 2022. október 19-én. A Magyarország energiabiztonsága szempontjából kiemelkedő fontosságú témákat tárgyaló kétnapos brüsszeli EU-csúcs előtt a kormányfő vezetésével egész nap ülésezik Magyarország kormánya teljes körben, valamint az uniós ügyekben illetékes miniszterek részvételével külön is.
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor összehívta a kormányt, az átalakuló világ lesz a legfontosabb téma

Infostart

A miniszterelnök hangsúlyozta a mai kormányülés előtt, hogy hazánk megmarad a béke és a stabilitás útján a globális feszültségek közepette.

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülés felvezetéseként.

A kormányfő szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal – írja a vg.hu.

„Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal” – írja bejegyzésében a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez a háború és a vesztesek útja, amit messziről el kell kerülni.

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak a lakosságtól az operatív törzsnek

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak a lakosságtól az operatív törzsnek
A hóhelyzettel foglalkozó operatív törzs ülése után Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője számolt be az országos helyzetről és kérte a lakosságot néhány dologra az elmúlt 24 óra tapasztalatai alapján.
 

Havazás – kiadták a vörös kódot

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Kezd kihúzni a MÁV a hóból, de most még a szél is ott van

Este 8-ig fényes a Normafa

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Mutatunk egy magyar prémium kategóriás részvényt, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén

Mutatunk egy magyar prémium kategóriás részvényt, ami közel 50 százalékot száguldott csak idén

Jól indul az év a nemzetközi tőkepiacokon és a magyar tőzsdén, sorra dőlnek a történelmi csúcsok, de van egy magyar prémium kategóriás részvény, ami még így is kiemelkedően teljesít. Mutatjuk, hogy mi történik a papírnál, és hogy mi a befektetési sztori.

Van fölösleges 1626 forintja? Most civilektől kér segítséget a 400 éves hazai vár

Van fölösleges 1626 forintja? Most civilektől kér segítséget a 400 éves hazai vár

Nem hagynák annyiban,civil kezdeményezésként ggyűjtést indított az egyik hazai vár, hogy megünnepelhesse várvédésének 400. évfordulóját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

