Döbbenetes fotó: megnyílt a föld Vizsláson, óriási kráter tátong a községben

A kráter mélysége és átmérője is 5–8 méter közötti, és közvetlen életveszélyt jelenthet, ezért a polgármester mindenkit arra kér, ne közelítsék meg az omlás helyszínét – számolt be a Telex.

Sándor József azt írja, hogy „korábbi bányaműveléssel” függ össze az omlás, ennek részletei egyelőre nem ismertek. Az önkormányzat már felvette a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, hogy elkezdjék a szükséges vizsgálatokat és a veszély elhárítását.

A Nool vármegyei hírportál által közölt fotókon az látható, hogy egy szántóföld közepén keletkezett a lyuk.