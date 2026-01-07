ARÉNA - PODCASTOK
Forrás: Getty/Images/Lemon_tm
Nyitókép: Getty/Images/Lemon_tm

Döbbenetes fotó: megnyílt a föld Vizsláson, óriási kráter tátong a községben

Infostart

Beomlott a föld a Nógrád megyei Vizslás határában, tudatta a település polgármestere, Sándor József, aki tájékoztatást osztott meg a Facebookon az eddig ismert részletekről.

A kráter mélysége és átmérője is 5–8 méter közötti, és közvetlen életveszélyt jelenthet, ezért a polgármester mindenkit arra kér, ne közelítsék meg az omlás helyszínét – számolt be a Telex.

Sándor József azt írja, hogy „korábbi bányaműveléssel” függ össze az omlás, ennek részletei egyelőre nem ismertek. Az önkormányzat már felvette a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, hogy elkezdjék a szükséges vizsgálatokat és a veszély elhárítását.

A Nool vármegyei hírportál által közölt fotókon az látható, hogy egy szántóföld közepén keletkezett a lyuk.

