2026. január 7. szerda
Woman driving car through winter snow on road in the UK.
Nyitókép: Sean Gladwell/Getty Images

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Infostart / MTI

Kamionok akadtak el, a menekülőútként használható 1-es főút is beállt.

Elakadt kamionok miatt jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között; Budapest felé a 60. és az 56. kilométer között, Hegyeshalom irányába a 48. és az 52. kilométer között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom - közölte az Útinform szerda reggel.

Azt írták, hogy a sztrádán mindkét irányban több kilométeres a torlódás, és sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.

Közölték azt is, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán: Biatorbágytól Bicskéig - a 19. és a 37. kilométer között - Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki.

Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás, aki teheti az 1-es főúton kerüljön - közölte az Útinform.

havazás

m1-es autópálya

1-es főút

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Mindenhol van késés, az utakat pedig hiába szórják, a hó egyelőre erősebb. Megállóáthelyezések vannak, illetve különleges vonalak. Részletek.
 

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Este 8-ig fényes a Normafa

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

2026. január 7. 08:26
