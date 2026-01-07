ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.73
usd:
329.25
bux:
116564.7
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kocsisor a sűrű havazásban.
Nyitókép: Pixabay

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – de már jön a harmadik

Infostart

Szerda este ér ide a havazás harmadik hulláma, és hófúvás, sokfelé extrém hideg is várható.

Előfordultak olyan területek, ahol több alkalommal is erősen havazott, illetve a megélénkülő, megerősödő szél többfelé hófúvást is okozott – közölte a Hungaromet, amely látványos videót tett közzé a második hullám átvonulásáról.

De hamarosan jön a harmadik hullám is:

az esti, késő esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, mely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást.

Keleten ebből csütörtök délelőttig jelentős mennyiségű, áltában 2-10 cm, a keleti határszélen 10-15 cm friss hó várható, lokálisan esetleg ennél több is hullhat.

A ciklonpálya függvényében esetleg a Duna-Tisza közének keleti felét, déli határvidéket is érintheti a csapadékzóna, arrafelé lepel-5 cm nem kizárt. Csütörtökön legtovább északkeleten tarthat ki a havazás, de a déli, kora délutáni órákra előreláthatólag ott is megszűnik.

Hófúvás és néhol extrém hideg is várható

Szerda délutánig a Dunántúlon, jellemzőbben annak a nyugati kétharmadán és északkeleten az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében és északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig az erős széllökések (~50-55 km/h) komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek.

Csütörtökre virradó éjszakától ismét egyre többfelé erőre kap a szél, így már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

Napközben a Dunántúl középső részén és a keleti felében, valamint az Alföld délnyugati részén, illetve északkeleten lehet számítani komolyabb hófúvásra, magasabb hótorlaszok kialakulására ~55-65 km/h-ás széllökések mellett. Délutántól fokozatosan veszíteni kezd erejéből a szél, így ezzel párhuzamosan a hófúvás is gyengül.

Csütörtökre virradó hajnalra a nyugati határszélen –15 fok alá, egy-egy helyen –20 fok köré hűlhet a levegő.

Kezdőlap    Belföld    Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – de már jön a harmadik

előrejelzés

havazás

hófúvás

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet, az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint azonban odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése, sérülése.
 

Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról

Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

„Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók” – ígéri a főpolgármester

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek

Videón a fantasztikus balatoni jégzajlás

Havazás – kiadták a vörös kódot

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos incidens a Távol-Keleten: eltűnt a radarokról Kína ősellenségének egyik legendás F-16V vadászgépe

Súlyos incidens a Távol-Keleten: eltűnt a radarokról Kína ősellenségének egyik legendás F-16V vadászgépe

Feltételezhetően lezuhant Tajvan egyik F-16V együléses vadászgépe, a pilóta katapultált – írja a Focus Taiwan.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre mélyebb a PL-csapat válsága: semmiképp sem maradhat bent a West Ham?

Egyre mélyebb a PL-csapat válsága: semmiképp sem maradhat bent a West Ham?

A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 12:19
Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról
2026. január 7. 12:06
Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat
×
×
×
×