2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
A Budapesti Közművek munkatársai fenyőfákat gyűjtenek be Kőbányán, a Harmat és Sibrik utca kereszteződésében 2025.január 13-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Mit ne hagyjunk a fenyőfán? Már megkezdte az összegyűjtésüket a MOHU Budapest

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
A MOHU-Budapest már megkezdte a lebontott karácsonyfák begyűjtését – számolt be az Inforádiónak a cég kommunikációs munkatársa. Konta Dorka kéri, hogy a fenyőfákat a kukák mellé tegyék ki, a különböző díszeket, csillagszórókat pedig ne hagyják rajtuk.

A fenyőfák gyűjtését és szállítását a korábbi évekhez hasonlóan idén is a MOHU Budapest végzi, minden évben az erre a célra kijelölt járművekkel, ami naponta nagyjából 12 autót jelent – mondta Konta Dorka, a MOHU-Budapest kommunikációs munkatársa az InfoRádióban.

„Ilyenkor 5-600 ezer fáról beszélünk, ami nagyságrendileg 625 tonna.

Arra szeretnénk kérni a lakosságot, hogy a fenyőfákat a kukák mellé, szaloncukor, papír, csillagszóró és a különböző díszek nélkül tegyék ki. A törött díszek vagy a kiálló kampók balesetveszélyesek lehetnek kollégáink számára.

Fontos még, hogy úgy tegyék ki a fákat, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos, illetve az autós forgalmat” – tette hozzá.

A fenyőfákat el is vihetik a külön erre a célra kijelölt gyűjtőpontok egyikére. Budapesten több mint 200 ilyen gyűjtőpont közül választhatnak a lakosok. Ezek mind megtalálhatóak térképes keresővel a MOHU Budapest honlapján.

„Hivatalosan február közepéig gyűjtjük a fákat, de természetesen, ha valaki később, akár a tavasz folyamán teszi ki, akkor azt is elszállítjuk a többi hulladékkal együtt”

– mondta, hozzátéve: a fenyőfák a fővárosi hulladékhasznosító mű kazánjaiba kerülnek, ahol energia keletkezik belőlük. Ennek az energiának a hasznosulásával pedig több mint 10 ezer észak-pesti lakást is képesek vagyunk fűteni – tette hozzá Konta Dorka, a MOHU-Budapest kommunikációs munkatársa az InfoRádióban.

fenyő

mohu

karácsonyfák

