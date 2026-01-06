ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.73
usd:
329.18
bux:
116425.94
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tarr Béla

Tarr Béla nevelt lánya: „az utolsó heteiben végig vele voltunk”

Infostart

Tarr Béla, a nemzetközi hírű Kossuth-díjas magyar filmrendező 70 éves korában hunyt el.

Nevelt lánya, Gáborjáni Réka Facebook-posztban tudatta a gyászhírt: „Letaglózva és mély gyásszal írom, hogy ma hajnalban, hosszú és súlyos betegség után, Béla meghalt. Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét.” A család kérte, hogy a gyász ideje alatt ne keressék őket nyilatkozattétel céljából – írta az Index.

A rendező 1955-ben született Pécsett, édesapja id. Tarr Béla díszlettervező volt, többek között a Magyar Állami Operaházban. Édesanyja, Tarr Mari (született Huszt Mária) a Madách Színház elismert súgónője volt.

Amatőrként kezdett el foglalkozni a filmezéssel, 1977-től a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendezői szakon. 1981-1990 között a Mafilm rendezője, 1981-ben más rendezőkkel közösen megalapította a Társulás Stúdiót, amely négy évig működött.

Az 1987-es Kárhozat jelentette azt az ugrást Tarr számára, mely meghatározta az elkövetkezendő két évtizedben készített filmjeit. A Krasznahorkai László novellájából, Víg Mihály zenéjével készített film nem csupán egy virágzó munkakapcsolatot, de egy átfogó stílust is elindított a magyar filmművészetben. A fekete-fehér, lepusztult tájon játszódó, lassú és nagyon hosszú (többször akár tíz perces) snittek, meghatározóvá váltak a rendező művészetében. Ezen filmek időrendi sorrendben a következőek: Kárhozat, Szürkület, Sátántangó, Szenvedély, Werckmeister harmóniák, A londoni férfi, és – nyilatkozata szerint – utolsó filmje, A torinói ló.

Filmjei nemzetközi szinten is sikert arattak. A The Guardian a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említette, így a magyar rendező számos világhírű szakembert megelőzött.

Munkásságáért elnyerte többek között a Balázs Béla-díjat, a Kossuth-díjat, a Prima Primissima-díjat, az Ezüst Medvét és a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját.

Kezdőlap    Kultúra    Tarr Béla nevelt lánya: „az utolsó heteiben végig vele voltunk”

film

gyász

tragédia

tarr béla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Három út az exportvezérelt Európához, avagy mit tanít nekünk Norvégia, Ciprus és Dánia?

Három út az exportvezérelt Európához, avagy mit tanít nekünk Norvégia, Ciprus és Dánia?

Mi köt össze egy északi energiatermelőt, egy mediterrán szolgáltatásgazdaságot és egy high-tech iparra épülő skandináv államot? Meglepő módon az export szerepének gyors erősödése. Norvégia, Ciprus és Dánia különböző pályákon mozogtak, mégis ugyanabba az irányba jutottak. Az export/GDP mutató emelkedése mindhárom esetben mélyebb gazdasági alkalmazkodást tükröz.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Keddre virradó éjjel Ukrajna több oroszországi régió ellen is dróntámadásokat hajtott végre. Tverben egy magas épületet találtak el a pilóta nélküli repülők, egy ember halálát okozva, Uszmanyban egy olajlétesítményt ért csapás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy lemondott tisztségéről Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője. Maljuk ugyanakkor a szolgálatnál marad, és a jövőben az Oroszország elleni aszimmetrikus hadviselésre összpontosít. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az egész világ szeme Venezuelán: mit hozhat a gazdaságban Maduro megpuccsolása?

Az egész világ szeme Venezuelán: mit hozhat a gazdaságban Maduro megpuccsolása?

Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK and France would send troops to Ukraine in event of peace deal, Starmer says after Paris talks

UK and France would send troops to Ukraine in event of peace deal, Starmer says after Paris talks

Downing Street says it has agreed a "declaration of intent to deploy forces to Ukraine in event of a peace deal"; Starmer says the UK and France will set up "military hubs".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 13:08
Taroltak a balatoni borászatok a Magyar Bor Nagydíjon
2026. január 6. 12:13
Elhunyt Tarr Béla filmrendező
×
×
×
×