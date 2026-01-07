Argentin védőt igazolt a Ferencváros

A klub hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a 26 éves légiós 194 centiméter magas, és 2019-ben tette át székhelyét Európába. Kölcsönben játszott a spanyol UD Ibizában, majd egy évvel később megvásárolta az Atlético Madrid, amelynek B-együttesében szerepelt a másod-, később pedig a harmadosztályban. Tavaly nyáron aztán a svájci élvonalban szereplő 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürichez igazolt. Az elmúlt másfél évben 62 mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és három gólpasszt adott.
A havazásnál is rosszabb jöhet