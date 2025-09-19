ARÉNA
Nyitókép: Szánthó Miklós hivatalos Facebook-oldala

Több százan emlékeztek meg Charlie Kirkről a budapesti gyertyagyújtáson

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A főszervező Bayer Zsolt mellett Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Molnár László, a Szent István Intézet munkatársa is beszédet mondott a Szabadság téren tartott megemlékezésen.

Csütörtök este Bayer Zsolt publicista, újságíró kezdeményezésére az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége elé, a Szabadság térre szerveztek gyertyagyújtást a múlt héten meggyilkolt amerikai influenszer, Charlie Kirk emlékére. A Magyar Nemzet tudósítása szerint több százan gyűltek össze az épületnél, a megemlékezők este hat óra után kezdték el elhelyezni mécseseiket az erre kijelölt helyen.

Bayer Zsolt megköszönte az embereknek, hogy eljöttek a gyertyagyújtásra, egyben a sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy egy ilyen tragédia miatt találkoztak. Bayer Zsolt ez után felkérte Molnár Lászlót, a Szent István Intézet munkatársát, hogy tartsa meg beszédét. Azt mondta, Charlie Kirk meggyilkolása nem egyszerű amerikai ügy, hanem „támadás a civilizáció, a zsidó–keresztény kultúra és az életszentség ellen”. Szerinte az emberiség egyetemes értékét gyalázták meg.

„Nem egyszerű amerikai ügy, nem egy sima internetes adok-kapok, amit tiltással el lehet intézni. Nem egyszerű amerikai ügy, hiszen hazánkban is mély hullámokat generált. Egy özvegy, két árva kisgyermek, megtört szívű követők milliói és kérdések sokasága maradt hátra. Eközben egy politikus gúnyt űzött a rettenetes gyilkosságból. Ez nem pusztán Charlie Kirk emlékének a meggyalázása. Provokatív akció ez mindannyiunk ellen, akik alapvető emberséget várunk el a közszereplőktől” – fogalmazott Molnár László, aki ezzel arra utalt, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik képviselője a napokban gúnyos megjegyzéseket tett a gyilkossággal kapcsolatban.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója azt mondta az egybegyűlteknek, hogy „ma mindannyian Charlie Kirkök vagyunk”. Hozzátette: az influenszert azért ölték meg, mert nyíltan vállalta jobboldali politikai nézeteit, és büszkén mondta magáról, hogy hitvalló keresztény, szuverenista és patrióta. „Egy nagyon kulturált, normális vitakultúrát megtestesítő srác volt, aki nem uszított, nem gyűlölködött. Azzal vált híressé mint véleményvezér, hogy sorozatot indított az egyetemeken, kiült egy székkel meg egy asztallal, már évekkel ezelőtt így indult a dolog, és bármelyik egyetemista odamehetett, kérdezhetett, beszélhetett vele.

Charlie Kirknek volt egy nagyon jó logikai készsége, érvelési készsége, egy okos srác volt, és rendesen, normálisan, békességben vitatkozott az őt kérdező egyetemistákkal”

– mondta Szánthó Miklós.

A megemlékezés végén a főszervező, Bayer Zsolt állt a megjelentek elé. Jézus Krisztus bibliai példázatára utalva úgy fogalmazott: „most úgy érezzük, és mondjuk ki ezt bátran, elfogyott a visszadobható kenyerünk, és nincs több oda tartható arcunk, ebből pedig az következik, hogy elég volt”. Hozzátette: elég volt a neomarxista, szélsőbalos, anarchista meg Antifa-terrorból és véleményterrorból.

A publicista szerint nem szabad hagyni, hogy „eltüntessék és eltöröljék” a jobboldali, keresztény hagyományokat, az értékeket, a nyugati és európai kultúrát, civilizációt. „Még nem tudják, milyen az, amikor rettegniük kell. És befejezésül éppen ezért szeretném ideidézni ennek a nagyszerű, szerencsétlen embernek a nagyszerű és szerencsétlen feleségét. Erika Kirk, amikor először meg tudott szólalni azt követően, hogy meggyilkolták a férjét, azt mondta, zokogása csatakiáltásként fog visszhangozni az egész világon. Igen, Erika Kirk, köszönjük. A zokogásodat is halljuk, és a csatakiáltást is megértettük, ezért vagyunk most itt” – mondta megemlékező beszéde végén Bayer Zsolt.

