ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.68
usd:
329.09
bux:
116560.1
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke beszél sajtótájékoztatón az Operaház Székely Bertalan termében 2022. szeptember 27-én. A tájékoztatón bejelentették, hogy ettől az évtől a Magyar Állami Operaház ad otthont az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálának, amelyet a következő három évben is az M4 Sport közvetít majd élőben.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Szöllősi György: Szerhij Bubka mellett egy futballista világsztár is jön az Év Sportolója Gálára

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Idén kétfordulós a voksolás a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által 68. alkalommal kiírt Év sportolója-szavazásán, és a kategóriánként három jelöltre egészen a január 12-én a Magyar Állami Operaházban sorra kerülő Nemzeti Sport Gála kezdetéig lehet szavazni – mondta el az InfoRádióban Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke.

A korábbiaktól eltérően az idén újraindult a szavazás 10 nappal a sportgála előtt, hogy még izgalmasabb legyen, és hogy senki ne tudjon olyan híreket terjeszteni 3-4-5 nappal a gála előtt, hogy ő már tudja, ki a győztes. És hogy bennünket, szervezőket is kevésbé presszionáljanak azzal, hogy ugyan áruljuk már el, hiszen teljesen őszinte válaszunk az idei évtől kezdve az, hogy mi magunk sem tudjuk, mert egészen január 12-én, hétfőn este 8 óráig, a gála színpadi részének a kezdetéig él a szavazás, amit ott és akkor zárunk le – mondta el Szöllősi György az InfoRádióban.

„A legjobb hármakat kategóriánként természetesen már meghívtuk, és ők maguk is, meg mindenki más ott a helyszínen tudja meg a végeredményt”

– tette hozzá a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke.

Ez az egyik újdonság az idén. A másik, hogy két nagykövetünk van az idei évtől, két korábbi Év Sportolója, két klasszis népszerű sztársportoló: Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok és Détári Lajos, a legendás labdarúgó, aki 1985-ben a legutóbb vb-re jutó válogatottunk emblematikus alakja volt, amely az év csapata címet nyerte 40 esztendővel ezelőtt – fogalmazott.

Amikor fölkértük, persze egy picit reménykedtünk, hogy hasonló reményekkel áll még a magyar válogatott ilyenkor a 40 évvel későbbi, 2026-os, részben újra mexikói világbajnokság előtt. Ez sajnos nem így lett, de ettől még van labdarúgó jelölt, Szoboszlai Dominik személyében, aki az Év férfi sportolója címért versenyben van, és ott van a legjobb háromban Kopasz Bálint és Kós Hubert mellett – tette hozzá.

Tavaly óta jótékony célt is szolgál a gála. Csisztu Zsuzsa alelnök felvetése volt, és az elnökség támogatta, hogy ha már összejön a magyar sport és közélet színe-java, akkor jelöljünk meg minden évben egy jótékony célt, amire adakozni lehet korábban és a helyszínen is.

A szövetség honlapján ott van a Kozma István Birkózó Akadémia számlaszáma. Ide kérjük, hogy küldjön adományt, aki a parajdi sóvidéki birkózósportot szeretné támogatni.

Emlékszünk a drámai képsorokra a parajdi sóbánya beázására. Elöntötte a víz ezt az ősi gazdasági, kulturális, turisztikai objektumot, ahol még birkózóversenyeket is rendeztek tavaly a természeti katasztrófa előtt nem sokkal. A Sóvidéken óriási hagyománya van a birkózásnak, két olimpiai bajnokot is adott a vidék a magyar birkózósportnak – mondta Szöllősi György.

A szavazásról elmondta: bár szakemberek voksolnak, de az indulatok, a szurkolói érzelmek sokszor őket is magukkal ragadják, és ha várakozáson felüli sikert produkál a magyar labdarúgás, akkor talán érdemeim fölül is díjazzák a szavazók a labdarúgókat. Amikor viszont várakozáson alul teljesít a magyar futball, olyankor mindig egy picit olyan közhangulat van, hogy talán méltánytalanul, szigorúan büntetik a szavazók a labdarúgást – vélekedik.

A sztárvendégek közül egyet már bejelentettünk: Szerhij Bubka személyében az atlétika, a rúdugrás egyik legnagyobb élő legendája látogat hozzánk. 20 éves uralkodása alatt 35 alkalommal javított világcsúcsot, olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, és egy szimbóluma, nagykövete az atlétikának, aki egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ukrán tagja, és nagy örömünkre az olimpiai sportok világából, ő lesz az idén a külföldi sztárvendég – tette hozzá Szöllősi György.

A díjátadók, a vendégek között felsorakoznak a magyar sport óriásai, korábbi Év Sportolói, mint Kovács István, Madaras Norbert vagy Kovács Ágnes, de a két nagykövetünk, Nagy Tímea, Détári Lajos is itt lesz. Sokak mások mellett a sportdiplomácia világából Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke, de itt lesz velünk Marius Vizer, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség elnöke. Az 1985-ös magyar futballválogatott tagjait is meghívtuk. A nagy külföldi nevek közül is ismert még valaki Bubkáén kívül, mégpedig

Rabak Madzser, aki hasonlóan a tavalyi futballsztár vendégünkhöz, Antonín Panenkához egyetlenegy mozdulattal világhírűvé vált: a 87-es BEK döntőn,

egy hihetetlen szemtelen és ügyes, szemfüles és elegáns mozdulattal sarkazott a Bayern München kapujába, és egy csapásra világsztár lett. Azóta is az Afrika Kupa győztes Algériával, különböző gálák, sorsolások sztárvendége, és itt lesz velünk ő is Budapesten – mondta el Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szöllősi György: Szerhij Bubka mellett egy futballista világsztár is jön az Év Sportolója Gálára

szöllősi györgy

év sportolója

év sportolója gála

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Wagner Péter: az Egyesült Államoknak minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya

Wagner Péter: az Egyesült Államoknak minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya
Az Egyesült Államok grönlandi érdekeltségeiről, a szövetségeseivel való feszültebb viszonyról, a német katonák külföldi bevetésére vonatkozó szabályokban beállt jelentős fordulatról is beszélt Wagner Péter külpolitikai szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Wagner Péter a Venezuelában történtekről: olyan dolgokra kell felkészülnünk, amilyeneket még nem láttunk

Menekülni próbált a Maduro-házaspár, fájdalmas sérüléseket szenvedtek

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Nincs elzárt település: jelentést adott az operatív törzs a hóhelyzetről

Mínuszok és hófúvás: bejelentést tett az áramcég

Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

 

Volt Magyarországon automatán jégtelenített út – ezért nincsenek már

Aggasztó a helyzet a Dunán, a komp is leállt Visegrádnál

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

A Tisza Párt felfüggeszti a kampányt

Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról

Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott a lendület, az irányt keresik az amerikai tőzsdék

Elfogyott a lendület, az irányt keresik az amerikai tőzsdék

Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-ban sincs egyértelmű irány a mai kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság

Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság

Vajon miért hisszük el az álhíreket? És miért érzi úgy Magyarország lakossága, hogy szinte minden nap kamuhírekbe botlik? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic as UK confirms it gave support to operation

US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic as UK confirms it gave support to operation

The White House says the crew can be brought to the US for prosecution “if necessary” - Russia’s foreign ministry earlier said the US must not hamper their return.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 17:22
Egy angol vette meg a Debrecent, és nagy fejlesztést ígér
2026. január 7. 09:17
City, Barca, MU, topfoci a képernyőn szerdán – sport a tévében
×
×
×
×