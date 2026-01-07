Szöllősi György: Szerhij Bubka mellett egy futballista világsztár is jön az Év Sportolója Gálára

A korábbiaktól eltérően az idén újraindult a szavazás 10 nappal a sportgála előtt, hogy még izgalmasabb legyen, és hogy senki ne tudjon olyan híreket terjeszteni 3-4-5 nappal a gála előtt, hogy ő már tudja, ki a győztes. És hogy bennünket, szervezőket is kevésbé presszionáljanak azzal, hogy ugyan áruljuk már el, hiszen teljesen őszinte válaszunk az idei évtől kezdve az, hogy mi magunk sem tudjuk, mert egészen január 12-én, hétfőn este 8 óráig, a gála színpadi részének a kezdetéig él a szavazás, amit ott és akkor zárunk le – mondta el Szöllősi György az InfoRádióban.

„A legjobb hármakat kategóriánként természetesen már meghívtuk, és ők maguk is, meg mindenki más ott a helyszínen tudja meg a végeredményt”

– tette hozzá a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke.

Ez az egyik újdonság az idén. A másik, hogy két nagykövetünk van az idei évtől, két korábbi Év Sportolója, két klasszis népszerű sztársportoló: Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok és Détári Lajos, a legendás labdarúgó, aki 1985-ben a legutóbb vb-re jutó válogatottunk emblematikus alakja volt, amely az év csapata címet nyerte 40 esztendővel ezelőtt – fogalmazott.

Amikor fölkértük, persze egy picit reménykedtünk, hogy hasonló reményekkel áll még a magyar válogatott ilyenkor a 40 évvel későbbi, 2026-os, részben újra mexikói világbajnokság előtt. Ez sajnos nem így lett, de ettől még van labdarúgó jelölt, Szoboszlai Dominik személyében, aki az Év férfi sportolója címért versenyben van, és ott van a legjobb háromban Kopasz Bálint és Kós Hubert mellett – tette hozzá.

Tavaly óta jótékony célt is szolgál a gála. Csisztu Zsuzsa alelnök felvetése volt, és az elnökség támogatta, hogy ha már összejön a magyar sport és közélet színe-java, akkor jelöljünk meg minden évben egy jótékony célt, amire adakozni lehet korábban és a helyszínen is.

A szövetség honlapján ott van a Kozma István Birkózó Akadémia számlaszáma. Ide kérjük, hogy küldjön adományt, aki a parajdi sóvidéki birkózósportot szeretné támogatni.

Emlékszünk a drámai képsorokra a parajdi sóbánya beázására. Elöntötte a víz ezt az ősi gazdasági, kulturális, turisztikai objektumot, ahol még birkózóversenyeket is rendeztek tavaly a természeti katasztrófa előtt nem sokkal. A Sóvidéken óriási hagyománya van a birkózásnak, két olimpiai bajnokot is adott a vidék a magyar birkózósportnak – mondta Szöllősi György.

A szavazásról elmondta: bár szakemberek voksolnak, de az indulatok, a szurkolói érzelmek sokszor őket is magukkal ragadják, és ha várakozáson felüli sikert produkál a magyar labdarúgás, akkor talán érdemeim fölül is díjazzák a szavazók a labdarúgókat. Amikor viszont várakozáson alul teljesít a magyar futball, olyankor mindig egy picit olyan közhangulat van, hogy talán méltánytalanul, szigorúan büntetik a szavazók a labdarúgást – vélekedik.

A sztárvendégek közül egyet már bejelentettünk: Szerhij Bubka személyében az atlétika, a rúdugrás egyik legnagyobb élő legendája látogat hozzánk. 20 éves uralkodása alatt 35 alkalommal javított világcsúcsot, olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, és egy szimbóluma, nagykövete az atlétikának, aki egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ukrán tagja, és nagy örömünkre az olimpiai sportok világából, ő lesz az idén a külföldi sztárvendég – tette hozzá Szöllősi György.

A díjátadók, a vendégek között felsorakoznak a magyar sport óriásai, korábbi Év Sportolói, mint Kovács István, Madaras Norbert vagy Kovács Ágnes, de a két nagykövetünk, Nagy Tímea, Détári Lajos is itt lesz. Sokak mások mellett a sportdiplomácia világából Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke, de itt lesz velünk Marius Vizer, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség elnöke. Az 1985-ös magyar futballválogatott tagjait is meghívtuk. A nagy külföldi nevek közül is ismert még valaki Bubkáén kívül, mégpedig

Rabak Madzser, aki hasonlóan a tavalyi futballsztár vendégünkhöz, Antonín Panenkához egyetlenegy mozdulattal világhírűvé vált: a 87-es BEK döntőn,

egy hihetetlen szemtelen és ügyes, szemfüles és elegáns mozdulattal sarkazott a Bayern München kapujába, és egy csapásra világsztár lett. Azóta is az Afrika Kupa győztes Algériával, különböző gálák, sorsolások sztárvendége, és itt lesz velünk ő is Budapesten – mondta el Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke az InfoRádióban.