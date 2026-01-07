ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.53
usd:
328.63
bux:
116425.94
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A havazásnál is rosszabb jöhet

Infostart

A Dunántúlt beterítette az újabb csapadékhullám. Az ezt követő napok sem lesznek unalmasak.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő estétől nyugaton már határozottabban vékonyodhat, csökkenhet a felhőzet. A havazást okozó csapadékzóna gyengülve kelet felé elhagyja térségünket a délelőtti órákban. Napközben azonban elszórtan még előfordulhat hószállingózás. Estétől eleinte a déli, majd a keleti országrészben várható ismét havazás.

Éjfélig általában néhány cm, míg a Tiszántúlon 5 cm, helyenként a keleti határ mentén 10 cm körüli friss hóréteg is hullhat. Főként a nap első felében az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon és északkeleten lehet

olykor erős az északias szél, ami e tájakon hófúvást is okozhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és -1 fok között várható – közölte a HungaroMet.

Csütörtökön átmenetileg szárazabb idő ígérkezik, megszűnő jelleggel lehet kisebb havazás a keleti tájakon. A hőmérséklet csúcsértéke mindenütt a negatív tartományban alakulhat. Pénteken még hidegebb lehet az észak-északkeleti területeken, ahol vastag marad a hótakaró – akár mínusz 20 fok alá is hűlhet a levegő. A déli tájakon tartósabb ónos eső is kialakulhat a délnyugat irányából érkező melegebb levegőnek köszönhetően.

Kezdőlap    Életmód    A havazásnál is rosszabb jöhet

időjárás

előrejelzés

havazás

tél

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Szándéknyilatkozatot írt alá a brit és a francia kormány: egy ukrajnai békemegállapodás esetén közös katonai alakulatokat telepítenek ukrán területen. A szövetségesek által nyújtott garanciák „kellően elrettentő erejűek lesznek bármilyen további agresszióval szemben, amely Ukrajnát érné” – mondta Emmanuel Macron francia elnök. „Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a jóléti terv" ügyét is – közölte Steve Witkoff amerikai különleges megbízott. A német kancellár is kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását a tűzszünet biztosításában „egy Ukrajnával szomszédos NATO-ország területén”. Oroszország még nem reagált.
 

Ukrajnai biztonsági garanciák: így avatkoznának közbe az európai országok haderői egy újabb orosz támadás esetén

Donald Trump képviselőivel találkozik Volodimir Zelenszkij és a „tettrekészek” koalíciója

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere, Zsurzs Jenő az InfoRádióban arról beszélt, milyen veszélyek leselkednek a havas, téli időjárásban akár a tapasztalt sofőrökre is, téliesített járművel.
 

4690 mentési feladat, 750 sérült – számokkal állt elő első tájékoztatóján az operatív törzs

10-15 évenként van ekkora hó Magyarországon

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Ahogyan azt előre jelezték a meteorológusok, valóban több hullámban érkezett az évek óta nem látott kemény havazás Magyarországra. A legfrissebb kilátások szerint szerdán is tombolhat a valódi tél, mutatjuk a részleteket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
100 milliót ért a mosogatás, a szarvasgomba viszont nem kellett a cápáknak

100 milliót ért a mosogatás, a szarvasgomba viszont nem kellett a cápáknak

Mosogatás, szarvasgomba, sült krumpli és mozgásterápia: mutatjuk, ezúttal kik kaptak pénzt a Cápáktól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 19:28
Olyasmivel rukkolt elő a Lego, ami alapjaiban változtathatja meg a játékot – videó
2026. január 6. 03:20
Jön az újabb durva havazás, ónos eső is lesz egyes helyeken
×
×
×
×