A havazásnál is rosszabb jöhet

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő estétől nyugaton már határozottabban vékonyodhat, csökkenhet a felhőzet. A havazást okozó csapadékzóna gyengülve kelet felé elhagyja térségünket a délelőtti órákban. Napközben azonban elszórtan még előfordulhat hószállingózás. Estétől eleinte a déli, majd a keleti országrészben várható ismét havazás.

Éjfélig általában néhány cm, míg a Tiszántúlon 5 cm, helyenként a keleti határ mentén 10 cm körüli friss hóréteg is hullhat. Főként a nap első felében az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon és északkeleten lehet

olykor erős az északias szél, ami e tájakon hófúvást is okozhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és -1 fok között várható – közölte a HungaroMet.

Csütörtökön átmenetileg szárazabb idő ígérkezik, megszűnő jelleggel lehet kisebb havazás a keleti tájakon. A hőmérséklet csúcsértéke mindenütt a negatív tartományban alakulhat. Pénteken még hidegebb lehet az észak-északkeleti területeken, ahol vastag marad a hótakaró – akár mínusz 20 fok alá is hűlhet a levegő. A déli tájakon tartósabb ónos eső is kialakulhat a délnyugat irányából érkező melegebb levegőnek köszönhetően.