Jövő vasárnap egy arizonai stadionban tartják Charlie Kirk búcsúztatóját - a nap hírei

Szeptember 21-én tartják Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista búcsúztatóját az arizonai Glendale-ben található stadionban A ceremónián várhatóan részt vesz Donald Trump amerikai elnök, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter. A stadion több mint 60 ezer ember befogadására alkalmas, így komoly rendőri készültség lesz majd a Phoenix melletti kisvárosban.

Továbbra sem működik együtt a nyomozó hatóságokkal a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi – erősítette meg Utah állam kormányzója. Spencer Cox, az ABC News műsorában azt is közölte: a vádemelés kedden várható. Közben Donald Trump amerikai elnök az NBC News-nak adott telefoninterjúban arról beszélt: az Egyesült Államoknak meg kell gyógyulnia a megosztottság okozta sebekből.

Olaszországban is biztonsági készültséget rendelt el Charlie Kirk meggyilkolása után a belügyminiszter. Matteo Piantedosi szerint nem kizárt az utánzás veszélye. Az olasz tárcavezető körlevélben utasította a területi hatóságokat irányító prefektúrákat és idegenrendészetet a biztonsági intézkedések szigorítására.

A Hamász vezetői elleni sikertelen katari légicsapás következményeiről tárgyal Izraelben az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott: a két ország kapcsolata nem fog megváltozni, még ha Donald Trump amerikai elnök nem is volt elégedett a támadással.

Izrael lépései ellenére is kész a közvetítői szerepre Doha a Gázai övezeti háború lezárása érdekében - erősítette meg a katari kormányfő. A politikus az arab és muszlim országok külügyi tárcavezetőinek tanácskozásán ugyanakkor hangsúlyozta: itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség felhagyjon a kettős mérce alkalmazásával és megbüntesse Izraelt mindazokért a bűnökért, amelyeket elkövetett.

Európa visszahódítására szólítottak fel jobboldali vezetők Madridban, a spanyol Vox párt nemzetközi politikai nagygyűlésén. Az eseményre Orbán Viktor miniszterelnök is videoüzenetet küldött. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a patrióták egyre többen vannak, de az eddig elért sikerek ellenére a munka oroszlánrésze még hátra van. Az esemény kezdetén tiszteletadással emlékeztek a jelenlévők a szerdán meggyilkolt amerikai jobboldali véleményformálóra, Charlie Kirk-re.

Bírálta a Tisza Pártot és a jobboldal szellemi-erkölcsi fölényét hangsúlyozta a miniszterelnök a Digitális Polgári Körnek írt levelében. Az index.hu által ismertetett levélben Orbán Viktor, a Fidesz elnöke továbbra is úgy vélte, hogy a Tisza Párt adóemeléseket tervez, és ha hatalomra kerülnének, Magyarország bekerülne a háborúba.

Kormányra kerülése esetén megtartaná az Otthon Start programot, az otthonteremtési támogatásokat és a fiatalok adókedvezményét a Tisza párt elnöke. Magyar Péter szerint 2026-tól egy átfogó bérlakás-építési program is indulna, amely több 10 ezer lakás létrehozását célozza.

Bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét a román külügyminisztérium az orosz drón szombati romániai légtér-sértése miatt. Előzőleg a román védelmi minisztérium azt hangsúlyozta: a járulékos kockázatok miatt nem lőtték le a pilóták a román légtérbe behatoló orosz drónt, bár a jóváhagyás megvolt a megsemmisítéshez. Kaja Kallas, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője elfogadhatatlannak nevezte az orosz drón romániai légtérsértését.

Újabb gazdasági megszorításokra lehet szükség Romániában - közölte a Nemzetközi Valutaalap. A pénzügyi szervezet romániai misszióvezetője szerint a vártnál kisebb gazdasági növekedésre számítanak az országban. Az IMF úgy számol, hogy Bukarest eddigi intézkedései nem elegendőek, ezért további kiigazításokra lesz szükség ahhoz, hogy Románia teljesíteni tudja az unió költségvetési előírásait.

Az iráni biztonsági tanács is jóváhagyta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel kötött kairói megállapodást. Eszerint újra ellenőrizhetők a nukleáris létesítmények. Az Iránban nagy befolyással rendelkező testület állásfoglalásában ugyanakkor megerősítette a kormány álláspontját, amely szerint az ország, illetve nukleáris létesítményeivel szembeni ellenséges intézkedés esetén az egyezség hatályát veszti.

Az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. A MÁV-csoport is készül a változásra. Hétfőtől duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a FLIRT-motorvonatokat,Készenlétbe állítják a MÁV-buszokat is.

Összesen 4 arany-, 2 ezüst- és 5 bronz- és 5 kiválósági érmet nyertek a magyar fiatalok a szakképzési Európa-bajnokságon Dániában. Varga-Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook-oldalán azt közölte: a EuroSkills Európa-bajnokságon 26 magyar versenyzőből 16-an elismeréssel tértek haza.