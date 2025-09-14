A baloldali ideológia végleges felszámolásáról beszélt Giorgia Meloni a Kirk-merénylet kapcsán

Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt elnöke a Santiago Abascal vezette Vox párt "Europa Viva 25" című kongresszusa zárónapjára küldött spanyol nyelvű üzenetet.

Meloni megemlékezett az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirkről, aki "életével fizetett szabadságáért, és áldozathozatala újból rámutatott, melyik oldalon áll az erőszak és az intolerancia".

"Ismét hangosan és egyértelműen üzenem az összes gyűlölködőnek, az utcákon látható szélsőségeseknek és a hamis tanítóknak, akik öltönyben és nyakkendőben a szalonokban bújnak meg: nem esünk a csapdájukba, nem állunk be azok játékába, akik nemzeteinket erőszakspirálba akarják taszítani." - hangoztatta Meloni.

Hozzátette,

a baloldali ideológia végleges felszámolásához Európában az illegális bevándorlás elleni szünet nélküli küzdelemre van szükség.

A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtte agyon egy merénylő, miközben az általa alapított Turning Point USA rendezvényén beszélt a Utah Valley Egyetemen, Oremben. A feltételezett elkövetőt, egy 22 éves fehér férfit, két nappal később őrizetbe vették.