ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
MILWAUKEE, WISCONSIN - JULY 14: Turning Point USA Founder Charlie Kirk is seen onstage at the Fiserv Forum during preparations for the Republican National Convention (RNC) on July 14, 2024, in Milwaukee, Wisconsin. Delegates, politicians, and the Republican faithful are arriving in Milwaukee for the annual convention, concluding with former President Donald Trump accepting his partys presidential nomination. The RNC takes place from July 15-18. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Nyitókép: Andrew Harnik

Újabb fordulat a Kirk-gyilkosságban, sejthető az indíték

Infostart

A hatóságok újabb részleteket hoztak nyilvánosságra Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának ügyében. A feltételezett elkövető, Tyler Robinson transznemű partnerrel élt együtt, aki jelenleg nemváltási folyamaton megy keresztül – erősítette meg egy hatósági forrás a The New York Postnak.

A szövetségi nyomozásban együttműködő transznemű személy – akinek kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – több, Robinson által küldött üzenetet adott át az FBI-nak. Az üzenetek között olyan tartalmak is szerepeltek, amelyek lőszerekről és egy puskáról szóltak, amelyet egy leadási pontról kellett volna elhozni - írja az mno.hu az amerikai lap alapján.

Tyler Robinsont csütörtök este vették őrizetbe, miután családtagjai értesítették a rendőrséget. A nyomozók a gyanúsított szobatársától kapott információk alapján jutottak el a feltételezett gyilkoshoz.

Charlie Kirk a Turning Point USA által szervezett egyetemi előadás-sorozat, az American Comeback egyik eseményén vesztette életét. A 31 éves aktivistát egy lövedék találta el a nyakán, röviddel azután, hogy egy résztvevő transznemű tömeggyilkosokra vonatkozó kérdést tett fel neki. A párbeszéd állítólag így hangzott el:

Tudja, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt tíz évben? - kérdezte egy résztvevő.

Túl sok - válaszolta Kirk.

Tudja, hány tömeggyilkos volt Amerikában az elmúlt tíz évben?– folytatta a kérdező.

A bandaháborúkat is beleszámítva vagy nem? – kérdezte a Turning Point USA alapítója, hogy tisztázza a kérdést, ekkor lelőtték le.

A gyilkosság

A Szövetségi Nyomozó Iroda szombaton nyilvánosságra hozta a vizsgálat további részleteit. E szerint Tyler Robinson, a feltételezett elkövető szeptember 10-én, a merénylet napjának reggelén egy órát töltött a helyszínen valószínűleg terepszemlét tartva, majd nem sokkal déli 12 óra, a Charlie Kirk által tartott vitafórum kezdete előtt tért vissza, ahol felment az egyik egyetemi épület tetejére egy külső lépcsőn.

A háztető legmagasabb pontján 12:22-kor foglalta el a pozíciót, ahonnan 1 perccel később leadta a halálosnak bizonyult egyetlen lövést. A nyilvánosságra hozott felvételek alapján ezt követően az épület hátsó részén leugrott az ott mintegy 3 méter magas tetőről és egy lakónegyed felé távozott.

Temetés

Charlie Kirk temetését a tervek szerint a jövő hét második felében tartják, a tervek szerint Donald Trump is rész vesz rajta - olvasha a 24.hu-n.

A koporsót J. D. Vance alelnök gépén szállították csütörtökön Utah államból Arizonába, Phoenixbe, ahol Kirk családjával élt. Az özvegy, Erika Kirk péntek este élő videóüzenetben emlékezett férjére. Közölte, hogy a Charlie Kirk által alapított és működtetett Turning Point USA konzervatív hálózatot fenntartják és szélesítik, valamint a hozzá kapcsolódó podcast is tovább működik. „Azok, akik ezt tették, nem is tudják, hogy mit szabadítottak el” – fogalmazott az özvegy, aki azt a meggyőződését fejezte ki, hogy férje mártírként halt meg.

A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kezdőlap    Külföld    Újabb fordulat a Kirk-gyilkosságban, sejthető az indíték

gyilkosság

usa

transzgender

charlie kirk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bazsó Gábor: nincs más út, mint a teljes elektromos átállás

Bazsó Gábor: nincs más út, mint a teljes elektromos átállás
A BMW vezérigazgatója szerint hiba volt az EU-tól, hogy 2035-re betiltják a hagyományos motorokat, viszont Bazsó Gábor szakújságíró az InfoRádióban úgy nyilatkozott, hogy a következő évtizedekben a közúti közlekedés teljesen elektromossá válik világszerte.
VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dani Rodrik: Amerika autoriter fordulatot vett, miközben Európa fénye is megkopott

Dani Rodrik: Amerika autoriter fordulatot vett, miközben Európa fénye is megkopott

A liberális demokrácia egykor a jövő megállíthatatlan hullámának tűnt, mára azonban világszerte visszaszorulóban van. Az Egyesült Államok Trump alatt látványosan autoriter irányt vett, Európa pedig meggyengült önbizalommal és bénító megosztottsággal küzd. Mégis akadnak váratlan sikertörténetek, amelyek azt bizonyítják, hogy a szabadság és jogállamiság lángja továbbvihető. A demokráciának ma is szüksége van példaképekre – csak máshol kell keresnünk őket, mint korábban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bankmonitor: Az ingatlan nem minden esetben nyerő befektetés, előbb-utóbb korrekció jön

Bankmonitor: Az ingatlan nem minden esetben nyerő befektetés, előbb-utóbb korrekció jön

Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai ingatlanpiacra, de kérdéses, hogy valóban szélesebb rétegek számára teszi-e elérhetővé a lakástulajdont.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We knew the family': Utah town in disbelief after neighbour accused of killing Charlie Kirk

'We knew the family': Utah town in disbelief after neighbour accused of killing Charlie Kirk

Authorities have accused Washington, Utah local Tyler Robinson of killing the conservative activist

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 05:30
Űrkozpont nyílt az orosz fővárosban
2025. szeptember 13. 21:30
Sínt robbantottak Ororszországban, két ember meghalt
×
×
×
×