ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista arcképe a Utah állambeli Oremben tartott megemlékezésen 2025. szeptember 11-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtte agyon egy ismeretlen elkövető a Utah Valley Egyetemen tartott beszéde alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Lindsey Wasson

Donald Trump megbékélést hirdetett, de "őrültek egy radikális baloldali csoportjáról" is beszélt

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak meg kell gyógyulnia a megosztottság okozta sebekből - az amerikai elnök erről az NBC News televízió vasárnapi politikai magazinjának adott telefoninterjúban beszélt.

Az elnök a Charlie Kirk konzervatív aktivista elleni merénylet nyomán adott rövid nyilatkozatban ugyanakkor úgy vélte, hogy akikkel szemben áll az "őrültek egy radikális baloldali csoportja, amely soha nem játszott tisztességesen".

A Kirk-gyilkosság nyomozásáról a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szóvivője vasárnap közölte, hogy a feltételezett elkövető elleni vádemelés érdekében tovább vizsgálják azt a rekord számú lakossági bejelentést, amelyet a merényletet követően beérkezett, amelyek mindegyikét ellenőrzik.

A feltételezett elkövetővel, a 22 éves Tyler Robinson magánéleti hátterével kapcsolatban az FBI megerősítette, hogy a férfi Utah állam déli részén, Saint George városában élettársával élt egy lakásban, és partnere egy transznemű nő.

A hatóság beszámolója szerint az élettárs teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal, és állítása szerint nem tudott arról, hogy partnere merényletre készül. A lakásuk ugyanabban a lakónegyedben található, ahol Tyler Robinson szülei is élnek.

Az FBI korábbi tájékoztatása alapján a feltételezett merénylő elfogásában a családnak is szerepe volt, miután Tyler Robinson apja felismerte fiát a hatóságok által nyilvánosságra hozott képeken, majd a családdal való egyeztetést követően jelentkezett a rendőrségen.

A nyomozás érdekében a szövetségi ügynökök házkutatást tartottak Tyler Robinson lakásában, többi között számítógépeket is lefoglaltak, amelyeket az FBI Quanticóban működő központjába vitték elemzésre.

A vizsgálat megállapítása szerint Tyler Robinson volt az, aki egy tolózáras puskából leadta a halálos lövést egy egyetemi épület tetejéről szerdán helyi idő szerint nem sokkal déli 12 óra után Charlie Kirkre, aki a Utah Valley Egyetem diákjainak, több ezer fiatalnak vitafórumot tartott, az intézmény központi terén.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump megbékélést hirdetett, de "őrültek egy radikális baloldali csoportjáról" is beszélt

gyász

donald trump

charlie kirk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hétfőn indul az M1-es autópálya hatalmas felújítása

Hétfőn indul az M1-es autópálya hatalmas felújítása

A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte a társaság vasárnap Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris újra találkoznak a verekedő egykori csapattársak: borítékolható az újabb balhé?

Máris újra találkoznak a verekedő egykori csapattársak: borítékolható az újabb balhé?

Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ricky Hatton's legacy will 'live on' as tributes pour in for champion boxer

Ricky Hatton's legacy will 'live on' as tributes pour in for champion boxer

Hatton, known as "The Hitman", was found dead at home in Manchester earlier. The 46-year-old was set to return to the ring in December.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 16:42
Közel a magyar határhoz lezuhant egy kisrepülő
2025. szeptember 14. 16:25
Irán folyamatosan hátrál atomügyben
×
×
×
×