Új autópályát adnak át, nagy könnyebbség ez a magyar autósoknak

Az új, 28 kilométeres szakasz a Rábakeresztúr (Heiligenkreuz) és Radafalva (Rudersdorf) közötti útvonalat, valamint az M80-as és az S7-es közötti összekötő utat foglalja magában. Ennek köszönhetően Körmendtől vagy Szentgotthárdtól egészen az osztrák A2-es autópályáig megszakítás nélkül, gyorsforgalmi úton lehet majd eljutni - írja a vaol.hu.

A Körmendtől Rábafüzesig tartó M80-as utat 2021 októberében adták át, azonban eddig a régi 8-as főúton, lámpás kereszteződésen keresztül lehetett csak továbbhaladni az osztrák határ felé.

A most átadásra kerülő szakasz révén ez az akadály elhárul, így az autósok könnyedén elérik a Graz, illetve a Bécs felé vezető útvonalakat is.

Fotónk illusztráció.