Infostart.hu
2025. szeptember 14. vasárnap
highway with two signs indicating the speed limit and protective fences on both sides on a cloudy winter day
Nyitókép: PepeBaeza/Getty Images

Új autópályát adnak át, nagy könnyebbség ez a magyar autósoknak

Infostart

Hosszú várakozás után a jövő hét végén hivatalosan is összekötik a magyar M80-as gyorsforgalmi utat az osztrák S7-es autópályával, ami jelentősen megkönnyíti a közlekedést a két ország között. Az átadó ünnepségre szeptember 20-án, szombaton kerül sor Burgenlandban.

Az új, 28 kilométeres szakasz a Rábakeresztúr (Heiligenkreuz) és Radafalva (Rudersdorf) közötti útvonalat, valamint az M80-as és az S7-es közötti összekötő utat foglalja magában. Ennek köszönhetően Körmendtől vagy Szentgotthárdtól egészen az osztrák A2-es autópályáig megszakítás nélkül, gyorsforgalmi úton lehet majd eljutni - írja a vaol.hu.

A Körmendtől Rábafüzesig tartó M80-as utat 2021 októberében adták át, azonban eddig a régi 8-as főúton, lámpás kereszteződésen keresztül lehetett csak továbbhaladni az osztrák határ felé.

A most átadásra kerülő szakasz révén ez az akadály elhárul, így az autósok könnyedén elérik a Graz, illetve a Bécs felé vezető útvonalakat is.

Fotónk illusztráció.

A hatóságok újabb részleteket hoztak nyilvánosságra Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának ügyében. A feltételezett elkövető, Tyler Robinson transznemű partnerrel élt együtt, aki jelenleg nemváltási folyamaton megy keresztül – erősítette meg egy hatósági forrás a The New York Postnak.
A kaktuszok gondozása sokak számára kihívást jelenthet, különösen a szezonális változások idején. A szabadban tartásuk és a teleltetésük kulcsfontosságú, azonban szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a télálló fajták felelőtlen kiültetése komoly veszélyt jelent az őshonos növényvilágra nézve.
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
A liberális demokrácia egykor a jövő megállíthatatlan hullámának tűnt, mára azonban világszerte visszaszorulóban van. Az Egyesült Államok Trump alatt látványosan autoriter irányt vett, Európa pedig meggyengült önbizalommal és bénító megosztottsággal küzd. Mégis akadnak váratlan sikertörténetek, amelyek azt bizonyítják, hogy a szabadság és jogállamiság lángja továbbvihető. A demokráciának ma is szüksége van példaképekre – csak máshol kell keresnünk őket, mint korábban.

Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai ingatlanpiacra, de kérdéses, hogy valóban szélesebb rétegek számára teszi-e elérhetővé a lakástulajdont.

Authorities have accused Washington, Utah local Tyler Robinson of killing the conservative activist

