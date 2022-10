Kijevi összegzés: csaknem az ország felét orosz támadás érte – videó, fotók

Nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel nagy erejű csapást mértek ukrán katonai parancsnokságokra, valamint kommunikációs és energetikai rendszerek létesítményeire az orosz fegyveres erők, a támadás elérte célját, minden kijelölt létesítményt eltaláltak – jelentette be Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve.

A tábornok emellett elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk felől az elmúlt nap folyamán négy ukrán taktikai századcsoport sikertelen támadási kísérleteket tett a régióban lévő Kiszlivka és Tabajivka, valamint a Luhanszki Népköztársaságban található Kuzemivka irányába, aminek során több mint 40 katona elesett, öt harckocsi, négy páncélozott harcjármű és 15 jármű megsemmisült.

Liman irányában a szóvivő szerint

a luhanszki régióban lévő Makijivka és Rajhorodka környékén. Mikolajiv-Krivij Rih irányából mintegy három, "zsoldosegységekkel" megerősített ukrán taktikai zászlóaljcsoport offenzívát kísérelt meg a Herszon megyei Bruskinszke, Bezimenne, Szadok és Szuhanenko település irányába, de az orosz erők visszaszorították őket eredeti állásaikba, a nap folyamán több mint 60 fős veszteséget okozva nekik, üzemképtelenné téve kilenc ukrán harckocsit, 16 páncélozott harcjárművet és 17 járművet. Sebesült nőt kísér kutyáival egy tűzoltó Kijevben 2022. október 10-én, miután az orosz erők rakétatámadást intéztek az ukrán főváros ellen. Legalább nyolc ember életét vesztette, 24 pedig megsebesült. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi erők a hadijelentés értelmében hat ukrán vezetési pontot, 52 tüzérségi egységet, valamint 143 területen élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadtak, megsemmisítve egyebek között öt lőszer-, rakéta- és tüzérségi fegyverraktárt és két üzemanyagtároló bázist. Az orosz légierő egy ukrán MiG-29-es gépet, a légvédelem pedig hat drónt, hat HIMARS-lövedéket és három HARM radarelhárító rakétát, valamint egy Tocska-U ballisztikus rakétát lőtt le.

A nap folyamán több orosz ellenőrzés alá került településről, köztük Donyeckből jelentettek ukrán tüzérségi támadást a helyi hatóságok. Európai Bizottság: ez háborús bűncselekmény Az Európai Bizottság külügyi szóvivője, Peter Stano a testület hétfői sajtótájékoztatóján elítélte az ukrán városokra mért orosz rakétatámadásokat.

"Az orosz rakétatámadások háborús bűncselekménynek minősülnek. Az orosz erők civileket vettek célba gyáva és förtelmes rakétazáporral, ez a háborús feszültségek fokozását jelenti Oroszország részéről" - jelentette ki a szóvivő. Ursula Von der Leyen sajtóközleményében azt írta, megdöbbent az ukrán városok elleni kegyetlen támadásokon."Oroszország ismét megmutatta a világnak, hogy mit képvisel: a terrort és a brutalitást. Az elkövetőket felelősségre kell vonni" - hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette: "tudjuk, hogy az ukránokat nem lehet megfélemlíteni, és az ukránok tudják, hogy az EU mellettük áll, amíg csak szükséges". Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Twitter-üzenetében megerősítette, hogy a szövetség támogatja Ukrajnát. "A NATO továbbra is támogatni fogja a bátor ukrán népet a Kreml agressziója ellen, amíg csak szükséges" - írta Stoltenberg. A NATO-tagállamok védelmi miniszterei a tervek szerint kétnapos tanácskozásra gyűlnek össze Brüsszelben szerdán, hogy Ukrajna további támogatásával kapcsolatban egyeztessenek. Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében azt írta, mélységesen megdöbbentették az orosz támadások a civilek ellen Kijevben és más ukrajnai városokban.

"Az ilyen cselekményeknek nincs helyük a XXI. században. A lehető leghatározottabban elítélem őket. Ukrajna mellett állunk, az EU további katonai támogatást nyújt" - hangsúlyozta.

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola szerint "visszataszító, ami Kijevben történik."

"Az orosz rakétatámadás ismét megmutatta milyen rendszerrel állunk szemben; olyannal, amely válogatás nélkül támad, terrorral és halállal sújtja a gyermekeket" - írta Metsola Twitter-üzenetében.

Alexander De Croo belga miniszterelnök is elítélte a csapásokat. Véleménye szerint a történtek tovább fokozzák a háborús feszültséget, ami elfogadhatatlan. Hozzátette: a támadások megerősítik Belgium Ukrajna támogatása iráni elkötelezettségét - szögezte le.

Karácsony Gergely főpolgármester közzétette azt a szolidaritásáról szóló ünetetet, amit Vitalij Klicsko kijevi polgármesternek írt:

Ramzan Kadirov csecsen vezető az Ukrajnára mért orosz csapásokat követően Telegram-csatornáján azt írta, "most már száz százalékig elégedett a különleges hadművelet" menetével. Azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, ugyancsak a Telegramon azt írta, hogy "az első epizódot lejátszották", és kilátásba helyezte, hogy "lesznek továbbiak" is. Ukrajna a jelenlegi formájában állandó és közvetlen fenyegetést jelent Oroszországra, ezért Moszkva célja az ukrán politikai rendszer teljes felszámolása kell, hogy legyen - írta. Megjegyezte, hogy a személyes álláspontját fejtette ki.

Az Ukrajnát ért hétfői orosz rakétatámadásoknak az eddigi adatok szerint legalább tíz halálos áldozatuk és mintegy hatvan sebesültjük lett - közölte Marjana Reva, az ukrán országos rendőrség szóvivője egy tévéműsorban. Sérült toronyház Kijevben 2022. október 10-én, miután az orosz erők rakétatámadást intéztek az ukrán főváros ellen. Legalább nyolc ember életét vesztette, 24 pedig megsebesült. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A tisztségviselő elmondta, hogy a fővároson, Kijeven kívül 14 megyét, azaz csaknem az ország felét támadás érte. Hozzátette, hogy a helyszíneken rendőrök, törvényszéki szakértők és nyomozók dolgoznak, akik "rögzítik az Oroszországi Föderáció bűncselekményeinek következményeit".

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint

Ukrajna egész területén több mint 5 és fél órán át tartott a légiriadó.

Az ukrán északi műveleti parancsnokság azt jelentette, hogy Oroszország, illetve Fehéroroszország felől csapatok nem nyomultak be Ukrajna területére az államhatáron keresztül.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az orosz erők hétfőn nagy pontosságú rakétákat lőttek ki az ukrán városokra. Pontosítva a korábban közölt adatokat, tájékoztatott arról, hogy helyi idő szerint

Ezenfelül a légvédelem megsemmisített 12-ből kilenc iráni kamikaze drónt is. Ihnat értékelése szerint az ukrán légvédelem "meglehetősen figyelemre méltó munkát végzett".

Following Russia's mass deadly strike on Oct. 10, Ukraine's Ministry of Defense shared a video of a Ukrainian soldier downing a Russian cruise missile.



"Missile terror cannot break Ukraine," the ministry wrote.



Video: Defense Ministry pic.twitter.com/fkQNJCGoF5 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022