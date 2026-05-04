Budapest–Dubaj: alakul a helyzet

Az Emirates jelenlegi heti négy járata Budapest és Dubaj között ötre bővül május 18-tól, majd heti hat járat üzemel május 22. és 31. között, júniustól pedig már újból naponta jár majd – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az Öböl-menti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában.

Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76 százalékának felel meg.

A közleményben felidézik, hogy az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején, március 1. és április 30. között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le - jegyezték meg.

A légitársaság az utazók bizalmának erősítése érdekében több kedvezményt is bevezetett, egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon – közölte az Emirates.