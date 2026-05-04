2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Dubai, united arab emirates - January 21, 2025 emirates airbus with sky background
Nyitókép: Jose Libin/Getty Images

Budapest–Dubaj: alakul a helyzet

Infostart / MTI

Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között, a légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre, globális hálózatának 96 százaléka már helyreállt – közölte a légitársaság hétfőn.

Az Emirates jelenlegi heti négy járata Budapest és Dubaj között ötre bővül május 18-tól, majd heti hat járat üzemel május 22. és 31. között, júniustól pedig már újból naponta jár majd – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az Öböl-menti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában.

Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76 százalékának felel meg.

A közleményben felidézik, hogy az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején, március 1. és április 30. között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le - jegyezték meg.

A légitársaság az utazók bizalmának erősítése érdekében több kedvezményt is bevezetett, egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon – közölte az Emirates.

Több mint 40 ezer lézeres szemműtétet végzett el az elmúlt három évtizedben a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, akinek munkásságát idén Széchenyi-díjjal ismerték el. Nagy Zoltán Zsolt professzor az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a lézeres látásjavításról.
Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 5-én éjféltől tűzszünetet léptet életbe. Kijev annak ellenére is a fegyvernyugvás mellett döntött, hogy Oroszország nem reagált a korábbi felhívásokra.

Kiderült a magyar magántőkealapok sötét titka: Zsiday Viktor lerántotta a leplet a milliárdosok legalizált trükkjéről

A hazai magántőkealapok valójában nem felelnek meg a nemzetközi gyakorlatnak, sokkal inkább régi offshore cégeinek legalizált, hazai jogrendre szabott utódai - véli Zsiday Viktor.

US strikes seven Iranian boats, Trump says, as tensions spike in Strait of Hormuz

The US president claims Iran has taken aim "at unrelated nations" in the strait, as Tehran says it fired warning shots at a US warship.

