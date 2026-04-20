Nyitókép: Pixabay

Üzen a NAV, hétfőtől jönnek a levelek

Infostart

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal április 20-ától küldi az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak. A mintegy 350 ezer érintett már a levél elején megtalálja a legfontosabb információt: tartozás vagy túlfizetés, azaz fizetni kell vagy visszakérhető az adó.

Adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van és idén még nem kapott késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást.

Az adószámla aktuális állapota bármikor megtekinthető a NAV Ügyfélportálján (ÜPO). Az adószámla adatainak értelmezéséhez a NAV honlapján további segítség található az Adószámla információs oldalon.

A tartozás leggyorsabban átutalással rendezhető. A további befizetési módok a NAV honlapján a Ki, hogyan fizethet a NAV-nak? című tájékoztatóból megismerhetők - áll a NAV közleményében.

A túlfizetés kiutalása, vagy tartozásra átvezetése az „Átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapon kérhető. Az űrlap legegyszerűbben az Ügyfélportálról érhető el: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is rendezhető az adószámla.

nav

közlemény

adószámla-értesítő

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak

Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.

US intercepts and seizes Iranian-flagged cargo ship, Trump says

Tehran vows retaliation soon for what it calls an "act of armed piracy", which comes as the US prepares for a second round of talks.

