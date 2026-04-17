Csányi Sándor: nem várok gyors pozitív lépést a bankadók kivezetése terén

Az OTP közgyűlése után Csányi Sándor újságírói kérdésekre is válaszolt. Mint mondta, meglepődve hallgatta azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval, akik a leendő alanyai a vagyonadónak – ekkora alkalmazkodó képességről ő maga nem tud tanúbizonyságot tenni, és nem azért, mert nem fogadna el bármilyen adót, például azt, ha felemelnék a személyi jövedelemadó mértékét.

„Nem értem a vagyonadó logikáját, ami ugye arra épül, hogy ha valakinek alacsonyabb a jövedelme, akkor azt elfogyasztja, és így nagy az adóterhelése, míg akinek magasabb a jövedelme, annak egy része nem adózik, tehát kisebb az adóterhelése. Tehát az a jövedelem – legalábbis az én esetemben – nagyrészt vállalatokba került befektetésre, és különböző szja-, társaságiadó- és áfafizetéseket generált. Ilyen szempontból nem értem. De addig erről nem érdemes beszélni, amíg a részleteket nem ismerjük, mert meg lehet úgy állapítani egy vagyonadót, amit én is fairnek tartanék.”

Beszélt arról is, hogy hamarosan lesznek egyeztetések az OTP és a Tisza Párt vezető politikusai között. Mint mondta, a kétharmados eredmény meglepte, de a Tisza győzelme nagyobb valószínűséggel volt szerinte a lehetőségek között, mint a Fidesz győzelme.

Bár még nem ismert a kormányprogram, és a kormány tagjaiból is csak néhány név került nyilvánosságra, nem is mind hivatalosan, de Csányi Sándor azt reméli, hogy a piac elmúlt napokban látható bizalma – akár a forint, akár a részvények vonatkozásában – az megalapozott és fennmarad. Az igazgatóság elnöke szerint is nagyon fontos lenne a gazdaság újraindítása szempontjából, ha bennragadt EU-s források megérkeznének.

„És várunk – mondhatom így, mert az elemzőközpontunknak is ez a várakozása – egy mérsékelt gazdasági növekedést, de végre növekedést. Úgyhogy nem számítok gyors pozitív lépésre a bankadók kivezetése terén, de várom, hogy e tekintetben is történjenek lépések, ahogy a költségvetés helyzete ezt lehetővé teszi. Bízom benne, hogy megszűnnek az egyedi kormánybeavatkozások a bank- és ügyfélkapcsolatokba” – sorolta. Hozzátette, hogy az OTP számára az extraprofitadó különösen fájdalmas: ahhoz képest, hogy az eredeti ígéretek szerint 2026-ban már nem kellene fizetni, most a dupláját fizetik. Csányi Sándor szerint az OTP idei összes adója több lesz, mint a 2025-ös nyeresége.