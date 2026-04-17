2026. április 17. péntek Rudolf
Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke beszédet mond az OTP Bank Nyrt. közgyûlésén a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Csányi Sándor: nem várok gyors pozitív lépést a bankadók kivezetése terén

Még nem ismertek a részletek a Tisza Párt által tervezett vagyonadóról, de egyelőre nem érti a tervezett adó logikáját az OTP elnöke. Csányi Sándor az OTP közgyűlése után azt is elmondta, hogy még nem volt egyeztetés az OTP és a Tisza Párt vezető politikusai között, illetve hogy a Tisza kétharmada meglepte, de a győzelme nem.

Az OTP közgyűlése után Csányi Sándor újságírói kérdésekre is válaszolt. Mint mondta, meglepődve hallgatta azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval, akik a leendő alanyai a vagyonadónak – ekkora alkalmazkodó képességről ő maga nem tud tanúbizonyságot tenni, és nem azért, mert nem fogadna el bármilyen adót, például azt, ha felemelnék a személyi jövedelemadó mértékét.

„Nem értem a vagyonadó logikáját, ami ugye arra épül, hogy ha valakinek alacsonyabb a jövedelme, akkor azt elfogyasztja, és így nagy az adóterhelése, míg akinek magasabb a jövedelme, annak egy része nem adózik, tehát kisebb az adóterhelése. Tehát az a jövedelem – legalábbis az én esetemben – nagyrészt vállalatokba került befektetésre, és különböző szja-, társaságiadó- és áfafizetéseket generált. Ilyen szempontból nem értem. De addig erről nem érdemes beszélni, amíg a részleteket nem ismerjük, mert meg lehet úgy állapítani egy vagyonadót, amit én is fairnek tartanék.”

Beszélt arról is, hogy hamarosan lesznek egyeztetések az OTP és a Tisza Párt vezető politikusai között. Mint mondta, a kétharmados eredmény meglepte, de a Tisza győzelme nagyobb valószínűséggel volt szerinte a lehetőségek között, mint a Fidesz győzelme.

Bár még nem ismert a kormányprogram, és a kormány tagjaiból is csak néhány név került nyilvánosságra, nem is mind hivatalosan, de Csányi Sándor azt reméli, hogy a piac elmúlt napokban látható bizalma – akár a forint, akár a részvények vonatkozásában – az megalapozott és fennmarad. Az igazgatóság elnöke szerint is nagyon fontos lenne a gazdaság újraindítása szempontjából, ha bennragadt EU-s források megérkeznének.

„És várunk – mondhatom így, mert az elemzőközpontunknak is ez a várakozása – egy mérsékelt gazdasági növekedést, de végre növekedést. Úgyhogy nem számítok gyors pozitív lépésre a bankadók kivezetése terén, de várom, hogy e tekintetben is történjenek lépések, ahogy a költségvetés helyzete ezt lehetővé teszi. Bízom benne, hogy megszűnnek az egyedi kormánybeavatkozások a bank- és ügyfélkapcsolatokba” – sorolta. Hozzátette, hogy az OTP számára az extraprofitadó különösen fájdalmas: ahhoz képest, hogy az eredeti ígéretek szerint 2026-ban már nem kellene fizetni, most a dupláját fizetik. Csányi Sándor szerint az OTP idei összes adója több lesz, mint a 2025-ös nyeresége.

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

