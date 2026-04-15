Minden ötödik dolgozót érinthet a hosszú Covid

Hat éve kezdődött a Covid-19-járvány, amely hamar világszintű pandémiává nőtte ki magát. Szövődményei a gazdaságra is tudnak hatni, ugyanis a hosszú Covid világszerte nagyjából minden ötödik dolgozó munkaképességére hat – írta meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tanulmányára hivatkozva a VG.

A betegség nemcsak az egyének egészségére és mindennapi életére van komoly hatással, hanem az egészségügyi rendszereknek és a gazdaságoknak is komoly terhet jelent. A jelentés szerint csak a betegség kezelésének közvetlen egészségügyi költségei legalább 2035-ig magasak maradnak, évente mintegy 9,5 milliárd eurót fognak kitenni – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, a reálisabb forgatókönyvek úgy számolnak, hogy a GDP szempontjából akár évi 0,1-0,2 százalékos veszteség is lehet, amely megegyezik Hollandia vagy Spanyolország teljes éves egészségügyi költségvetésével. A legfrissebb becslések szerint a hosszú Covid a következő évtizedben évente 58,54 és 115,3 milliárd euró közötti költséget okozhat a 38 OECD-országban, így Magyarországon is.

A hosszú Covid az alapvető tünetein túl számos krónikus betegség, így tehát szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, idegrendszeri károsodások, autoimmun betegségek kialakulásának kockázatát növeli. Ez a jövőben tovább emeli az egészségügyi rendszerek terheit és a költségeket – olvasható a cikkben. A vírus szinte minden szervet károsíthat, tünetek széles spektrumát okozhatja. Ezek közül a legismertebbek az agyköd, az általános fájdalom és a fáradtság.

A gyermekek fejlődését és tanulmányi eredményeit is befolyásolhatja a hosszú Covid. Mindemellett a hosszú Covidban szenvedő betegek a járvány kezdete után öt évvel is tömegesen esnek ki a munkaerőpiacról, hiányoznak a munkából, vagy pedig csökkent teljesítménnyel dolgoznak egészségi állapotuk miatt. A kutatások szerint a betegség a fertőzöttek mintegy ötödénél okoz foglalkoztatási problémákat.

A jelentés arra is rámutat, hogy jelenleg csak Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg és Hollandia rendelkezik olyan tervekkel, amelyek rögzítik egy adott klinikai problémával küzdő beteg ellátásának fő lépéseit. Az Egyesült Királyságban végzett kutatások pedig rámutatnak: alapvető fontosságú a hosszú Coviddal élők támogatásában a munkahelyi rugalmasság.

Mint írják, 2021-ben mintegy 75 millió ember szenvedett a hosszú Covidban, bár az EU és az OECD országaiban a következő tíz évben várhatóan a lakosság kevesebb, mint 1 százalékát érinti majd. 2021-ben Kelet- és Közép-Európa egyes részei voltak a leginkább érintettek. Hazánkban 2026-ban 1,4 millió; Csehországban 1,2 millió; Bulgáriában pedig 1,1 millió ember él hosszú Coviddal.