Új Covid-variáns terjed, az eddigi oltások nem védenek ellene

Újabb koronavírus-variánst azonosítottak az Egyesült Államokban, ahol már 25 tagállamban van jelen a BA.3.2, ami a tudósok szerint képes lehet kijátszani a jelenlegi vakcinák által nyújtott védelmet – írja az Index a The Independent cikke alapján.

Az új variánst először orrnyálkahártya-mintákból mutatták ki négy amerikai utazónál és további öt betegnél, illetve még három repülőgépen és 132 szennyvízmintában is megtalálták a nyomait.

A BA.3.2 az omikron variánsból fejlődött ki, és 2024-ben azonosították először Dél-Afrikában, az Egyesült Államokban pedig 2025 júniusában mutatták ki egy holland turistánál. Szeptembertől kezdett igazán gyorsan terjedni, azóta már 23 országban jelent meg.

A BA.3.2 több mint 70 genetikai változást hordoz a koronavírus tüskefehérjéjén, amelyen keresztül a vírus bejut az emberi sejtekbe. Ezek a mutációk megkönnyítik a terjedést, és segítenek a vírusnak kijátszani az immunrendszer védelmét. Laboratóriumi vizsgálatok szerint

az új variáns a tüskefehérje mutációi miatt hatékonyan ki tudja kerülni a Covid-vakcinák által aktivált antitesteket.

A kutatók szerint ez megfelelő indok arra, hogy részletesebb adatokat gyűjtsenek az oltások hatékonyságáról. Egy hét variánst összehasonlító laboratóriumi vizsgálatban a 2025–2026-os időszakra kifejlesztett LP.8.1-adaptált mRNS-alapú Covid-vakcina a BA.3.2 ellen mutatta a leggyengébb választ.

Az Egyesült Államokban eddig regisztrált esetek nem bizonyultak súlyosabbnak a korábbi fertőzéseknél. Decemberben és januárban három meg nem nevezett tagállamban kórházi betegek mintáiban is megtalálták a variánst. Az érintettek között két idősebb, krónikus beteg volt – egyikük szívproblémák miatt feküdt kórházban – és egy kisgyermek, akit járóbeteg-ellátásban részesítettek.

A tudósok szerint a Covid mára endemikussá vált, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos földrajzi területen van jelen folyamatosan, és a vírus folyamatosan változik. Jelenleg is tucatnyi variáns kering egyszerre.