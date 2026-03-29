2026. március 31. kedd Árpád
Nyitókép: Unsplash

Új Covid-variáns terjed, az eddigi oltások nem védenek ellene

Infostart

Az új variánst már a szennyvízben is azonosították, ami azt jelenti, hogy a BA.3.2 nevű vírus valós elterjedése a vártnál is nagyobb lehet.

Újabb koronavírus-variánst azonosítottak az Egyesült Államokban, ahol már 25 tagállamban van jelen a BA.3.2, ami a tudósok szerint képes lehet kijátszani a jelenlegi vakcinák által nyújtott védelmet – írja az Index a The Independent cikke alapján.

Az új variánst először orrnyálkahártya-mintákból mutatták ki négy amerikai utazónál és további öt betegnél, illetve még három repülőgépen és 132 szennyvízmintában is megtalálták a nyomait.

A BA.3.2 az omikron variánsból fejlődött ki, és 2024-ben azonosították először Dél-Afrikában, az Egyesült Államokban pedig 2025 júniusában mutatták ki egy holland turistánál. Szeptembertől kezdett igazán gyorsan terjedni, azóta már 23 országban jelent meg.

A BA.3.2 több mint 70 genetikai változást hordoz a koronavírus tüskefehérjéjén, amelyen keresztül a vírus bejut az emberi sejtekbe. Ezek a mutációk megkönnyítik a terjedést, és segítenek a vírusnak kijátszani az immunrendszer védelmét. Laboratóriumi vizsgálatok szerint

az új variáns a tüskefehérje mutációi miatt hatékonyan ki tudja kerülni a Covid-vakcinák által aktivált antitesteket.

A kutatók szerint ez megfelelő indok arra, hogy részletesebb adatokat gyűjtsenek az oltások hatékonyságáról. Egy hét variánst összehasonlító laboratóriumi vizsgálatban a 2025–2026-os időszakra kifejlesztett LP.8.1-adaptált mRNS-alapú Covid-vakcina a BA.3.2 ellen mutatta a leggyengébb választ.

Az Egyesült Államokban eddig regisztrált esetek nem bizonyultak súlyosabbnak a korábbi fertőzéseknél. Decemberben és januárban három meg nem nevezett tagállamban kórházi betegek mintáiban is megtalálták a variánst. Az érintettek között két idősebb, krónikus beteg volt – egyikük szívproblémák miatt feküdt kórházban – és egy kisgyermek, akit járóbeteg-ellátásban részesítettek.

A tudósok szerint a Covid mára endemikussá vált, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos földrajzi területen van jelen folyamatosan, és a vírus folyamatosan változik. Jelenleg is tucatnyi variáns kering egyszerre.

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most
A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Eltörlik a bankkártyás fizetési pótdíjat, kiakadtak a bankok és a boltok Ausztráliában

Az ausztrál jegybank október 1-jétől betiltja a kártyahasználati pótdíjakat. Ez a lépés becslések szerint évi 1,6 milliárd ausztrál dolláros megtakarítást jelent a fogyasztóknak, azonban a bankok és a vállalkozások egyaránt élesen bírálják.

Jól ébredt a forint reggel: erősödött a magyar fizetőeszköz

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

