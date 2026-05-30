Szinte túl szép, hogy igaz legyen: több tízezer eurót is adhat egy európai ország, ha valaki oda költözik

Az ír kormány olyan programmal állt elő, amelyben egyes esetekben akár 84 ezer euró (jelenlegi árfolyamon mintegy 33,5 millió forint) támogatás is járhat azoknak, akik vállalják egy régóta üresen álló ingatlan megvásárlását és felújítását az ország part menti szigetein, ahol szinte elfogyott a lakosság – írja a vg.hu.

Több kisebb ír sziget és vidéki település lélekszáma van csökkenőben évek óta, mivel a fiatalok a nagyobb városokba, illetve külföldre költöznek, így sok ház lakatlanul marad. A kormány ezért pár éve indított egy új programot, amely egyszerre próbálja megmenteni a használaton kívüli ingatlanokat, és új lakókat vonzana ezekre a területekre.

Azt fontos tudni, hogy a támogatás nem jár automatikusan akármelyik házra: a megszerezhető ingatlannak legalább két éve üresen kell állnia, régebbi építésűnek kell lennie, és jelentős felújításra kell szorulnia.

Az ír kormány célja nem az, hogy új nyaralók létesüljenek vagy befektetési célú ingatlanok épüljenek, hanem hogy újra hasznosuljanak a már meglévő házak. A legnagyobb támogatás az Írország nyugati partjai mentén található kisebb szigeteken érhetők el. Itt a népességfogyás már a helyi szolgáltatások fennmaradását is veszélyezteti, ezért a kormány kiemelten támogatja az új beköltözőket. A program keretében a rosszabb állapotú épületek esetében érhető el a maximális támogatási összeg.

A program különösen azok számára lehet érdekes, akik távmunkában dolgoznak, vagy nyugdíjasként keresnek nyugodtabb életformát. A Covid-járvány óta Európa-szerte megnőtt azok száma, akik kevésbé ragaszkodnak a nagyvárosi élethez, és inkább kisebb településeken vagy természeti környezetben képzelik el a mindennapjaikat.

Érdemes viszont szem előtt tartani, hogy az ajánlat nem feltétlenül olyan kedvező, mint elsőre hangzik, ugyanis a szóba jövő ingatlanok többsége igen rossz állapotban van, sokszor teljes szerkezeti felújításra szorul, és a szigetek többsége távol esik a nagyobb városoktól, munkahelyektől.

A helyi infrastruktúra is korlátozottabb lehet, miközben az időjárás jóval zordabb, mint a dél-európai nyugdíjas-paradicsomokban.

Éppen ezért a támogatás inkább azoknak lehet vonzó, akik valóban hosszú távon képzelik el az életüket ezeken a területeken. Az ír kormány célja ugyanis nem egyszerűen az ingatlanok felújítása, hanem az, hogy a lassan kiürülő közösségek új lakókkal és új gazdasági aktivitással töltsék meg a vidéki térségeket.