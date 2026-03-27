2026. március 27. péntek Hajnalka
Coronavirus, SARS-CoV-2 Spike Protein wildly flexible. Spikes sway and rotate to scan the cell surface and to bind to a human cell.
Nyitókép: Design Cells / Getty

Nagy titokra derült fény a Coviddal kapcsolatban

Infostart

A kutatók egy új vizsgálat során annak jártak utána, hogy a tüskefehérje szerkezeti korlátai milyen szerepet játszottak a vírustörzs evolúciójában.

A SARS-CoV-2 vírustörzs a 2019-es megjelenése óta gyors evolúción ment keresztül, de egy új kutatás szerint a változások végig szűk genetikai keretek között maradtak. A Genome Biology and Evolution című folyóiratban megjelent tanulmányban azt írják, hogy a vírus tüskefehérjéjének strukturális korlátai érdemben nem változtak a pandémia során – írja a Portfolio a phys.org cikke alapján.

A vizsgálat során a világjárvány alatt felhalmozódott genomszekvenálási adatbázist használták fel, melynek segítségével annak jártak utána, hogy a tüskefehérje szerkezeti korlátai milyen szerepet játszottak a SARS-CoV-2 evolúciójában. Különféle számítógépes módszerekkel elemezték a strukturális kényszereket, továbbá megnézték azt is, hogyan alakultak ezek a különböző variánsok megjelenésével.

A több mutációt hordozó variánsok 2020 végétől jelentek meg. A kutatók az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által aggodalomra okot adó variánsként besorolt törzseknél fokozott fertőzőképességet vagy az immunválasz kikerülését feltételezték, de

nem találtak bizonyítékot arra, hogy a tüskefehérje strukturális korlátai érdemben megváltoztak volna.

A tudósok megállapították: a sikeres variánsok a már meglevő, szerkezetileg lehetséges mutációk új kombinációiból születtek. A folyamatban a funkcionális genetikai kölcsönhatások játszottak kulcsszerepet. A vírus evolúcióját közben mindvégig szorosan korlátozta a tüskefehérje stabilitásának megőrzése.

James Herzig, a tanulmány egyik szerzője közölte: az eredmények segíthetnek megérteni más variánsok viselkedését a zoonotikus átugrás során, és hozzájárulhatnak a jövőbeli vakcinák, valamint vírusellenes gyógyszerek fejlesztéséhez.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell

A magyar turizmus látványos növekedést mutat, de a felszín alatt komoly szerkezeti kérdések feszülnek.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

