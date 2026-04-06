Újabb egészségügyi konteó: az mRNS-vakcina és a „turbó rák” kapcsolata

A magyarok egy része büszke Karikó Katalinra, aki a munkáját fékező évtizedes bizalmatlanság és kutatói forrásmegvonások ellenére tovább tanulmányozta az RNS-molekulák által kiváltott immunitás kérdését és 2023-ban, a Covid-19 pandémia lecsengése után munkásságát, Drew Weissman immunulóguséval együtt Nobel-díjjal ismerték el. A járvány idején megizmosodott vakcinaellenesség és tudományellenes elméletek ennek ellenére tovább tartják magukat, és

az egyik téma épp az mRNS-vakcinák által állítólagosan okozott „turbó rák”.

Ami azért is keserűen irónikus, mert a kutatók immár nagy energiákat ölnek a rák egyes fajtáit megelőző vagy kezelő vakcinák kidolgozásába, és ebben ígéretes eredményeket értek el az mRNS-technológiával.

Ennek lényege, akárcsak a Covidot kiváltó SARS-CoV-2 vírus esetében, hogy az úgynevezett hírvivő RNS-molekulák révén kiváltják a szervezet immunválaszát a rákos sejtek megjelenésére. A rák legnagyobb „trükkje” épp az, hogy el tud bújni a szervezetünket védő harcosok, az immunsejtek elől. Ha azonban meglátják a célt, akkor le tudnak sújtani rá.

De hiába a magyarázat, ha a közösségi médiában makacsul terjednek az alábbihoz hasonló állítások:

TURBO CANCER - Brian Parrino is at Yale New Haven Hospital



2021: "Wish I had Pfizer lol"



2024: "having surgery to remove a brain tumor"



COVID-19 mRNA Vaccines cause aggressive cancers called Turbo Cancer. Be careful what you wish for.

Brain cancers are the 2nd most common… pic.twitter.com/W9qJSWYzLt — William Makis (@MakisMedicine) October 19, 2024

Amikor a tudomány és a félelem találkozik

Mára odáig fejlődött a közbeszéd, hogy még a tudomány vagy egyes kutatások iránt szkeptikus vagy tévhiteket terjesztők is tudományos terminológiát használnak. Influenszerek tömege tűzdeli meg a szövegét a YouTube-on, TikTokon és máshol az olyan kifejezésekkel, hogy „egy kutatás bebizonyította”, anélkül, hogy megjelölnék a pontos forrást vagy azt, hogy az adott kutatás mennyire korai vagy már nagy erővel bíró tanulmány a tudományos bizonyítékok hierarchiapiramisának a csúcsán.

Kutatás és kutatás között ugyanis különbség van, és egy esetleg később vissza nem igazolható eredmény lengetése csak „a tudósok” elleni szkepszist erősíti.

Mental health misinformation is rampant on social media.



In this study, over half of popular ADHD videos on TikTok were misleading—and staggeringly, there were over 2.8 million views per video and each video was shared on average 31,000 times.



By @AnthonyYeungMD et al. pic.twitter.com/bK7X2n7W43 — Dr. Jonathan N. Stea (@jonathanstea) February 9, 2023

Mindezek ismeretében eddig nem jelent meg olyan átütő erejű bizonyíték, hogy a Covid elleni mRNS-vakcinák rákot vagy úgynevezett „turbó rákot” okoznának. Ez nem pusztán vélemény. Az úgynevezett nagy, populációs vizsgálatok – amelyek több százezer vagy akár millió embert követnek – nem találtak összefüggést a Covid-vakcinák és a rák kialakulása között. Az ilyen típusú kutatások különösen erős bizonyítéknak számítanak, mert nem egyedi esetekre vagy beszámolókra, hanem széles mintákra épülnek.

A „turbó rák” kifejezés ezzel szemben nem orvosi kategória, hanem egy közösségi médiában elterjedt narratíva.

Egy tudományos válasz a dezinformációra

A témáról részletes elemzés jelent meg a The Conversation című, akadémiai szakértők által használt és a tudományos eredményeket közérthető nyelvre „lefordító” portálon. A szerző, Dannell D. Boatman, a Nyugat-Virginiai Egyetem egészségkommunikációs kutatója, kifejezetten azzal foglalkozik, hogyan terjednek az egészséggel kapcsolatos félreértések és tévhitek, sőt, akár a dezinformáció az interneten.

Mint jelezte, az volt a célja, hogy egyrészt bemutassa, hol tart az mRNS-alapú rákkezelések kutatása, másrészt bemutassa, miért és hogyan terjednek a „turbó rákhoz” hasonló elméletek. Boatman szerint az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a tudományos fejlődés tempója gyorsabb, mint ahogy a közvélemény azt képes feldolgozni.

Cancer vaccines could transform treatment and prevention – but misinformation about ... - Assistant Professor and Health Communication Researcher, West Virginia University. Disclosure statement. Dannell D. Boatman receives funding from ... - https://t.co/mcmrzXEzE4 — The Postdoctoral (@thepostdoctoral) March 17, 2026

Nem segít a hírmédia természete – hiszen az mindig valami újjal akarja megragadni a nézők, hallgatók, olvasók figyelmét, aminek nyomán egy részleges előrelépésről szóló vagy még más kutatások által alá nem támasztott tanulmányból is megpróbálja kiragadni a legizgalmasabbnak tűnő elemet. A kutatók számára emiatt is fontos az úgynevezett tudományos kommunikáció profi szintre való emelése.

Mit tudunk valójában az mRNS-rákvakcinákról?

Az mRNS-technológia nem a Covid-járvánnyal kezdődött. A kutatók már évtizedek óta vizsgálják, hogyan lehet a szervezetet „megtanítani” arra, hogy felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket.

A működési elv egyszerű és rendkívül hatékony lehet: a vakcina olyan genetikai „utasításokat” juttat a sejtekbe, amelyek alapján a szervezet egy adott fehérjét állít elő. Az immunrendszer ezt felismeri, és megtanulja célba venni. (A rákellenes immonuterápia két kutatója, James P. Allison és Hondzsó Taszuku 2018-ban kapott Nobel-díjat.)

A rák esetében a fentiek azt jelentik, hogy:

a vakcina a daganat specifikus „jelzéseit” teszi láthatóvá az immunrendszer számára,

így az képes lehet felismerni és megtámadni a rákos sejteket,

miközben az egészséges sejtek érintetlenek maradnak.

Ez a megközelítés különösen ígéretes az olyan agresszív daganatoknál, mint a glioblasztóma – egy gyorsan terjedő agydaganat, amelynél a hagyományos kezelések gyakran korlátozott hatékonyságúak.

Emellett a hagyományos sugár- és kemoterápia olyan „tompa tárgy”, amely az egészséges sejteket is pusztítja.

Klinikai kutatásokban – amelyek közül több tucat zajlik világszerte – már kimutatták, hogy testre szabott, betegspecifikus mRNS-vakcinák képesek gyors immunválaszt kiváltani és javítani a túlélési esélyeket – említi meg Boatman.

Az ilyen klinikai vizsgálatok erős bizonyítéknak számítanak, különösen ha nagyszámú beteg bevonásával és kontrollcsoportokkal zajlanak.

Moderna CEO Stéphane Bancel on mRNA Cancer Vaccines: ‘We Build a mRNA Molecule Just For You’



“We take a biopsy of your cancer. We next-gen sequence it, meaning we read every letter of the 3 gigabytes of letters of your DNA of the cancer cell. We do the same thing for a healthy… pic.twitter.com/gyDMDWaKBI — Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 22, 2025

Honnan jön a „turbó rák” narratíva?

A „turbó rák” kifejezés 2022 végén jelent meg a médiában, majd gyorsan elterjedt a közösségi platformokon. Lényege az az állítás, hogy a Covid elleni mRNS-vakcinák szokatlanul agresszív rákos megbetegedéseket okoznak.

A probléma az, hogy ez az állítás több tipikus torzításra épül:

egyedi esetek általánosítása,

egy konkrét állatkísérlet félreértelmezése,

a mellékhatásokról szóló jelentések hibás értelmezése,

valamint az a tévhit, hogy az mRNS megváltoztatja az emberi DNS-t.

Ezek közül egyik sem állja meg a helyét a jelenlegi tudományos konszenzus szerint.

Egy különösen nagy visszhangot kiváltó eset 2025 szeptemberében történt, amikor

egy brit kardiológus azt állította, hogy a királyi család egyes tagjainál diagnosztizált rákos megbetegedések összefügghetnek az oltással.

Az állítást az orvosok gyorsan és határozottan cáfolták, de hasonló módon gyökeret vert ahhoz az egyetlen, brit orvostól származó hiteltelen és később csalás miatt visszavont tanulmány kiváltotta tévhithez, amely szerint a gyereknek adott mumpsz-rubeola-kanyaró vakcina autizmust okozhat.

Az az anyag 1998-ban jelent meg, de az általa okozott bizalmatlanság a mai napig tartja magát – ahogy az Infostart is beszámolt róla, ez 2026-ban is jelentős számú kanyarós megbetegedéshez vezetett Londonban.

A turbó rák-elméletet terjesztők gyakran idéznek egyetlen konkrét állatkísérletet, amelyben egy egér hatalmas vakcinaadagot kapott, majd limfóma alakult ki nála, és gyorsan elpusztult. Azzal már nem fárasztják magukat, hogy a tanulmány nem említett ok-okozati összefüggést. Azzal sem, hogy a kísérleti eredményt nem sikerült megismételni, vagy azzal, hogy az egér és az ember szervezetében, a genetikai hasonlóságok ellenére másképp folynak le a betegségek és eltér az immunrendszerük. Mindez tipikus esete egy tudományos kutatás félremagyarázásának – amire a nehezen érthető szövegek adnak lehetőséget.



A kutatók vették maguknak a fáradságot, hogy fellépjenek az ellen, ahogy a közösségi média felhasználók, a „turbó rák" bizonyítékaként kezdték terjeszteni az anyagukat és az állítást egy további tudományos cikkben cáfolták. Ennek ellenére a teória makacsul tarja magát.

Az infodémia öröksége

A Covid-járvány nemcsak egészségügyi, hanem információs válságot is hozott. Világszerte egymásnak feszültek a pandémiát túlreagáló (a bevásárlás után a cipőjüket és vásárolt élelmiszert átmosó) és még a betegség létezését vagy veszélyességét teljességgel megkérdőjelezők, akik nagy tömegekbe verődve tiltakoztak. Az, hogy ki hogyan állt hozzá, mélyen megosztotta a társadalmakat.

A kutatók ezt „infodémiának” nevezik: olyan helyzetnek, amikor a pontos és pontatlan információk egyszerre terjednek, és nehézzé válik a megbízható források azonosítása. A „turbó rák” narratíva ennek az infodémiának a folytatása – figyelmeztet cikkében Danell Boatman.

Egy úgynevezett „social listening”– a közösségi médiában zajló beszélgetéseket elemző – vizsgálat kimutatta, hogy 2023 nyarától kezdve folyamatosan jelen vannak ezek az állítások, és gyakran erős érzelmeket kiváltó, személyes történetek útján terjednek. Ez azért fontos, mert az emberek hajlamosak az ilyen történeteket hitelesebbnek érezni, mint a statisztikai adatokat.

A dezinformáció következményei

Kutatások szerint azok a betegek, akik bizonyítatlan vagy alternatív kezelésekre támaszkodnak a bizonyítékokon alapuló terápiák helyett, jelentősen nagyobb kockázatnak teszik ki magukat. Onkológusok elmondták, egyre gyakrabban találkoznak olyan betegekkel, akik az interneten olvasott információk alapján kérdőjelezik meg a kezeléseket. Ez különösen veszélyes lehet egy olyan időszakban, amikor az mRNS-technológia épp áttörés előtt áll.

A The Conversation cikke arra emlékeztet, hogy hiába a tudományos fejlődés, ha nincs meg a bizalom egy szintje a társadalomban. A legjobb kezelések sem segítenek, ha az emberek nem bíznak bennük. A kutatók ezért fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a hatékony kommunikáció három elemen múlik:

átláthatóság,

gyors reagálás a tévhitekre,

és az orvosok felkészítése arra, hogy válaszolni tudjanak a betegek kérdéseire.

A bizalom elvesztése ugyanis sokkal gyorsabb folyamat, mint annak visszaépítése.

És hogy hol tart most az mRNS-technológiát hadrendbe állító rákellenes immunoterápia?

2024-ben tüdőráktól, melanomától és egyéb, úgynevezett szarkómáktól szenvedő brit betegeken próbáltak ki. Mivel a tudomány kereke lassan forog, egyelőre csak korai részeredmények állnak rendelkezésre. Ezek szerint a mRNS-vakcina és egy másik gyógyszer kombinálásával 49 százalékkal sikerült csökkenteni a két és fél éven belül bekövetkező elhalálozások számát és a betegek egy részénél sikerült elérni a daganat zsugorodását.

2024 augusztusában Magyarország is csatlakozott a világ első tüdőrák elleni mRNS-vakcinájának teszteléséhez, így hazai betegek is részt vesznek a nemzetközi kísérleti programban.

Az mRNS-technológia tehát most lépett kritikus szakaszba lépett.

2025-ben 120 klinikai vizsgálat folyt, és egyre több bizonyíték utal arra, hogy a jövőben személyre szabott rákvakcinák válhatnak elérhetővé.

Cikkünk írásakor még nem létezett hatóságilag jóváhagyott vakcina, de az első engedélyek kiadását 2026 végére és 2027-re prognosztizálták.

A kutatásokból az is kiderült, hogy az mRNS-vakcinák és az úgynevezett immunellenőrzőpont-gátló szerrek (pl. pembrolizumab) kombinációja bizonyult a leghatékonyabbnak. A magas kockázatú melanóma esetén ez a módszer 44 százalékkal csökkentette a kiújulás vagy halál kockázatát. A kezelés emellett 65 százalékkal mérsékelte a távoli áttétek kialakulásának esélyét, mivel a vakcinák láthatóvá teszik a daganatokat az immunrendszer számára. (Az adatok a KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201 nevű klinikai kísérletből származnak).

Arra, hogy a Covidra kidolgozott mRNS-vakcina bekapcsolja a korábbi kezeléseknek ellenálló, úgynevezett „hideg tumorokat” láthatóvá tévő „rendszer-vészjelzőt” egy 2025-ös, a Nature szaklapban megjelent és 1000 beteg bevonásával folytatott kutatás utalt.

Mint a The Conversation cikkének szerzője utal rá, a kérdés már nem az, hogy működhet-e ez a megközelítés, hanem az, hogy a társadalom elfogadja-e. Ehhez biztosítani kell, hogy a közvélemény a bizonyítékokkal felvértezve elemezni és elfogadni tudja az mRNS rákvakcinákról szóló kutatások eredményeit és ne támaszkodjon a vírus-szerűen terjedő dezinformációra.

Mindez a feladat a kutatók számára – és fontos hangsúlyozni a polgárok felelősségét is abban, hogy igyekezzenek meggyőződni az információk hitelességéről, mielőtt azokat elkezdenék terjeszteni szeretteik és barátaik körében.