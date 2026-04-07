Teltház fogadta J.D. Vance amerikai alelnököt – helyszíni beszámoló

Jelentős érdeklődésre tartott számot a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából az MTK Sportparkban megrendezett nagygyűlés, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök is beszédet tartott, valamint Donald Trump elnök is szólt a résztvevőkhöz telefonon keresztül.

Már jóval a kezdés előtt hosszú sorban álltak kint a bejutásra váró résztvevők. Az alapos biztonsági ellenőrzés után elfoglalhatták helyeiket a nézőtéren, ahol LED-fénnyel világító karkötőt is kaptak. A tömeg megtöltötte a küzdőtéren lévő székeket, a lelátókat, a lelátók lépcsőit is. Akik nem fértek be a terembe, kivetítőn követhették a terem előtt az eseményt. A beszédeket tolmácsolással is lehetett hallgatni.

A nagygyűlés házigazdája Rákay Philip volt, a magyar és az amerikai himnuszt Radics Gigi előadásában hallgathatta meg a közönség. Rákay Philip külön köszöntötte Schmitt Pál volt köztársasági elnököt, Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, és Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét.

Orbán Viktor miniszterelnököt hosszan, állva tapsolva köszöntötték a nézők, és a „Viktor, Viktor” kántálás is felhangzott. A miniszterelnök kiemelte: az Egyesült Államok egy szabadságszerető ország, a mai napon pedig két szabadságszerető nemzet találkozik. Külön hangsúlyozta, hogy minden ok megvan rá, hogy bajtársi üdvözletet küldjenek Donald Trump amerikai elnöknek.

Beszéde után J.D. Vance amerikai alelnök lépett a színpadra. Érkezését szintén több percig tartó üdvrivalgás övezte, majd pedig bejelentette: különleges vendéget fog telefonon felhívni. A vonal másik végén kis várakozás után Donald Trump amerikai elnök szólt bele a telefonba, az alelnök kihangosított telefonját a mikrofonhoz tartva közvetítette az elnök gondolatait, egyben jelezte az elnöknek, hogy ötezren hallgatják őt.

Donald Trump hangsúlyozta: Orbán Viktor biztonságban tartja Magyarországot, és nem engedi, hogy megtámadják az országát. Kiemelte, nagyszerű a kapcsolatuk, és ha Orbán Viktor nem végezne kiváló munkát, nem engedte volna, hogy Vance alelnök felhívja őt a mai nagygyűlésen.

Az alelnök elmondta, hogy Orbán Viktor vezetése alatt valós előrehaladás történik Magyarországon. Hangsúlyozta, szeretik Európát, hiszen itt született meg az Egyesült Államok is, éppen emiatt utasítják vissza az arc nélküli bürokraták uralmát. Azt kérte, a magyar nép álljon ki Orbán Viktor mellett, mivel ő értük dolgozik.

Isten áldja Magyarországot és Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat – zárta a beszédét Vance alelnök. Ezután Orbán Viktor miniszterelnök csatlakozott hozzá a színpadon, és közösen búcsúztak el a közönségtől.