Hihetetlen hatással volt egy nagy adag varázsgomba egy súlyosan Alzheimer-kóros betegre

A kutatók régóta tanulmányozzák a varázsgomba hatóanyagaként ismert pszilocibin hatásait, melynek részeként korábban már fény derült arra, hogy a depresszió ellen, és az öregedés lassításában is lehet szerepe – írja a Science Alert cikke nyomán a 24.hu.

Egy új, a Frontiers in Neuroscience című tudományos folyóiratban megjelent kutatásból viszont az is kiderült, hogy a hatóanyag a demencia és az Alzheimer-kór tüneteinek kezelésére is alkalmas lehet.

A beszámoló szerint egy idős, 80 év feletti, előrehaladott Alzheimer-kórban szenvedő beteg extrém nagy dózisú pszilocibint tartalmazó gombát szedett be, melynek eredményeként

visszanyerte a hólyagja feletti kontrollt, sőt, a beszédképessége is látványosan javult.

Emellett a beteg kognitív és fizikai funkcióiban jelentős javulás volt tapasztalható a tanulmányt jegyző brazil idegtudósok szerint, és a hatás több hétig kitartott. Azt azonban leszögezik a kutatók, hogy mindez nem azt jelenti, hogy sikerült visszafordítani az Alzheimer-kórt, inkább azt, hogy bizonyos látens funkcionális kapacitások fennmaradhatnak fejlett neurodegeneráció esetén is, és ideiglenesen hozzáférhetővé válhatnak bizonyos neuromodulációs körülmények között.

Az elmélet szerint más szóval, a pszilocibin segíthet a demencia által érintett agyterületek elérésében, átmenetileg enyhítve a tüneteket.

A kísérlet során a demenciában szenvedő idős nőt először extrém nagy adag, 5 grammnyi pszilocibint tartalmazó gombával kezelték, ami miatt elhúzódó, mély alvásszerű állapotba került. A kezelés előtt a beteg csak egyszótagú szavakban tudott beszélni, ritkán kezdeményezett kommunikációt másokkal, és a mindennapi élet alapvető tevékenységeiben nagyon rá volt utalva a segítségre.

Körülbelül 19 órával később a nő hirtelen elkezdett magában beszélni, és ezt órákon keresztül folytatta.

A beszámoló szerint a következő napokban képes volt újra kontrollálni a húgyhólyagját, felöltözni és járni, másokkal szemkontaktust tartani és beszélgetni, reagálni, mosolyogni.

Mivel az idős nő ígéretes és tartós reakciót mutatott a pszilocibinre, az első kezelés után egy hónappal újabb adag gombát kapott, ekkor viszont már „csak” 3 grammot. A nő ettől már nem aludt el, és végig kifejező maradt verbálisan. Ennek során olyan érzelmes jeleneteket idézett fel, mint amikor a fiával szörfözött egy szigeten. A második ülésen a nő mindenféle kérdőív nélkül azt mondta: jó itt lenni.

Az orvosok más területen is elkezdték már kutatni a pszilocibin lehetséges felhasználási területeit: egy több mint 3 ezer, 42-92 év közötti amerikai felnőtt bevonásával készült friss felmérés kimutatta, hogy azok, akik ilyen hallucinogén szereket használtak, jelentősen kevesebb depressziós tünetet mutattak. Emellett egyes agyi funkciók is kedvező változásokat mutattak.

A pszilocibinnel végzett kezdeti klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy már egyetlen 25 mg-os adag is tartós agyi változásokat okozhat.

A kutatók úgy vélik, a későbbiekben véletlenszerűsített klinikai vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy a pszilocibin valóban képes-e átalakítani az agyat jobb irányba, és ha igen, akkor milyen dózisban a legbiztonságosabb és leghatékonyabb az adagolás.