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Nyitókép: Nathaphat/Getty Images

Rejtett kamerával figyelte a jegyzőt, jogerős ítélet született a polgármester ellen

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A Veszprémi Járásbíróság büntetővégzésével tiltott adatszerzés bűntette miatt 600 000 forint pénzbüntetéssel sújtotta azt a 47 éves férfit, aki polgármesteri ideje alatt bekameráztatta és megfigyelte a hivatalban lévő jegyző irodájában történteket.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott korábban egy Veszprém vármegyei település polgármestere volt, hivatali ideje alatt megbízást adott kép- és hangrögzítésre is alkalmas rejtett kamera beszerzésére és telepítésére abból a célból, hogy a jegyzői irodában történteket titokban megfigyelhesse és rögzíthesse. A vádlott megbízásából kamerát és egy ismeretlen típusú mikrofont szereltek fel oly módon, hogy a kameramodult, illetve a mikrofont a klímaberendezés kábelcsatornájába rejtették.

A rejtett kamera a kábelcsatorna két burkolati elemének találkozásánál található résen keresztül látott rá a jegyzői iroda bejárati ajtajára, részben a tárgyalóasztalra, valamint a bejárati ajtó mellett álló szekrénysorban elhelyezett páncélszekrényre. A kamerához tartozó videórögzítő eszközt és a rögzített felvételek tárolására szolgáló merevlemezt a hivatal azonos emeletén található tárgyalóteremben, a radiátor díszburkolata alá rejtve helyezték el. A szerelést végző szakembernek nem volt tudomása arról, hogy a rejtett kamera telepítésére a jegyző tudta és beleegyezése nélkül került sor – olvsaható a Veszprémi Törvényszék közleményében.

Több éven át

A vádlott a rejtett kamera által rögzített kép- és hangfelvételekhez távoli hozzáféréssel rendelkezett a telefonján keresztül, a rögzített felvételeket 2021. május 25. és 2022. március 16. közötti időszakban – esetenként több hónap kihagyással, de számos alkalommal – visszajátszotta, megtekintette. Ezen időszakot követően a rögzített felvételek visszajátszására nem került sor, azonban az eszköz a 2025. március 28-i történt megtalálásáig rögzítette az irodában történteket.

Bár a bírósági közlemény név szerint nem nevesíti a települést és az elkövetőt, a hvg.hu információi szerint a tényállás a balatonalmádi városházán történt, az érintett időszakban pedig a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője, Kepli Lajos irányította a várost, aki 2022 márciusában váratlanul lemondott posztjáról.

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