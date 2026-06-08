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Luka Modric, a horvát válogatott tagja egy dohai sajtóértekezleten 2022. december 8-án. Horvátország december 9-én Brazília ellen játszik a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Luka Modric fontos dologban érte utol Lionel Messit

Infostart / MTI

A horvát csapatkapitány vasárnap hivatalosan is beérte az argentin játékost válogatottságok számában, így mindketten 198 alkalomnál tartanak. A világrekorder azonban továbbra is Cristiano Ronaldo.

Luka Modric, a horvát labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a szlovének elleni világbajnoki felkészülési találkozón vasárnap este 198. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel pedig beérte a szintén 198 válogatottságnál tartó Lionel Messit.

A statisztikák szerint a két sztárjátékosnál többször csak Cristiano Ronaldo szerepelt a válogatottban, a portugálok támadója 227 mérkőzéssel tartja a világrekordot. A meccsszámukat mindhárman hamarosan növelhetik, mivel nemzeti csapatukkal egyformán ott lesznek a csütörtökön rajtoló és július 19-én záruló világbajnokságon.

A varasdi találkozón, amelyet a horvátok nyertek 2-1-re, a kezdőként pályára lépő 40 éves Modric szerezte a hazaiak vezető gólját, amely karrierjének 29. válogatottbeli találata volt. A játékmester egyként tagja volt annak az együttesnek, amely nyolc éve ezüst-, négy esztendeje pedig bronzérmet szerzett a világbajnokságon. Az idei lesz az ötödik világbajnoksága.

A horvátok Angliával, Panamával és Ghánával játszanak a vb csoportkörében.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Luka Modric fontos dologban érte utol Lionel Messit

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