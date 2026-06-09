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Nyitókép: ATV/YouTube

Magyar Péter a kormányzat eddigi telejsítményét értékelte

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Egy hónapja állt fel az új parlament. Az első hetek tanulságairól, valamit a Tisza-kormány előtt álló feladatokról adott számot Magyar Péter egy kedd esti tévéinterjúban. Szerinte sok fontos dologban tudtak előrelépni, „így talán elégedettek az emberek is”.

(Cikkünk frissül.)

Sok fontos területen sikerült előrelépni az elmúlt három hétben – értékelte a miniszterelnök a kormányalakítás óta eltelt időszakot az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden este. Magyar Péter példaként említette a gyors kormányalakítást, a megállapodást hatezer milliárd forintnyi uniós forrásról és a kárpátaljai magyarság jogainak visszaszerzéséről, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetésének kezdeményezését.

„Sok fontos dologban tudtunk előrelépni, így talán elégedettek az emberek is”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint az elmúlt években félrevezették a közvéleményt az uniós források visszatartásának okairól, ugyanis állítása szerint a támogatások elmaradásának valódi oka a korrupció volt. A miniszterelnök arról beszélt, hogy ezt szerinte már a kormányváltást követő első hetek tapasztalatai is igazolták.

Magyar Péter szólt arról is, hogy a nem egyetemi közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) legkésőbb a nyár végéig visszakerülnek állami fenntartásba. Az egyetemeket működtető alapítványok esetében ugyanakkor egyéves moratóriumot vezetnek be, amely alatt az intézmények vezetőivel és szakértőkkel egyeztetnek a hosszú távú megoldásról. A miniszterelnök hangsúlyozta: az alapítványok által ellátott feladatok nem szűnnek meg, azokat a jövőben is biztosítani kell, de állami felügyelet mellett.

A korrupció elleni fellépés részeként a kormány jelentősen megerősítené az Integritás Hatóságot, amely Magyar Péter szerint eddig nem tudta hatékonyan ellátni a feladatait. A tervek szerint a hatóság szélesebb jogköröket kapna, például kezdeményezhetné lezárt nyomozások folytatását, sőt bizonyos esetekben akár kormánytagok elmozdítását is indítványozhatná. Emellett átalakítanák a vagyonnyilatkozati rendszert, hogy jobban nyomon követhető legyen a politikusok vagyongyarapodása.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy újraszabályoznák a magántőkealapok működését, így a jövőben átláthatóvá válna a náluk kezelt vagyonok végső tulajdonosi háttere. Hozzátette: a kormányváltás óta többen mernek információkat megosztani a hatóságokkal, és arra biztatta az illetékeseket, hogy minden rendelkezésükre álló ügyet vizsgáltassanak ki.

Arról is beszélt, hogy a Visegrádi négyek (V4), az erős Közép-Európa visszaállítása a magyar külpolitika prioritása. A kormányfő azt mondta, sok hibája volt az utóbbi évek külpolitikájának, az egyik a magyar–lengyel szövetség, barátság veszélyeztetése és a Visegrádi négyek szoros egyeztetésének elmaradása.

Varsói, bécsi, berlini és párizsi látogatása kapcsán arról beszélt, hogy az Európai Unió Magyarország legfontosabb gazdasági, Németország a legfontosabb kereskedelmi partnere, a legtöbb, Magyarországon munkahelyeket teremtő cég német, de a franciák és osztrákok is előkelő helyen vannak.

„A feladatunk az, hogy Közép-Európában sokkal szorosabb szövetségi rendszert hozzunk létre, nemcsak a V4-ekkel, hanem Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal, Romániával kibővülve”

– jelentette ki Magyar Péter.

Az ukrán–magyar tárgyalásokról szólva annyit mondott: feszült egyeztetésen vannak túl a felek. Továbbá jelezte, hogy nem látja indokoltnak Ukrajna gyorsított tárgyalását.

(Cikkünk frissül.)

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Magyar Péter a kormányzat eddigi telejsítményét értékelte

Magyar Péter a kormányzat eddigi telejsítményét értékelte

Egy hónapja állt fel az új parlament. Az első hetek tanulságairól, valamit a Tisza-kormány előtt álló feladatokról adott számot Magyar Péter egy kedd esti tévéinterjúban. Szerinte sok fontos dologban tudtak előrelépni, „így talán elégedettek az emberek is”.
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