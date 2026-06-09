Magyar Péter a kormányzat eddigi telejsítményét értékelte

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Sok fontos területen sikerült előrelépni az elmúlt három hétben – értékelte a miniszterelnök a kormányalakítás óta eltelt időszakot az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden este. Magyar Péter példaként említette a gyors kormányalakítást, a megállapodást hatezer milliárd forintnyi uniós forrásról és a kárpátaljai magyarság jogainak visszaszerzéséről, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetésének kezdeményezését.

„Sok fontos dologban tudtunk előrelépni, így talán elégedettek az emberek is”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint az elmúlt években félrevezették a közvéleményt az uniós források visszatartásának okairól, ugyanis állítása szerint a támogatások elmaradásának valódi oka a korrupció volt. A miniszterelnök arról beszélt, hogy ezt szerinte már a kormányváltást követő első hetek tapasztalatai is igazolták.

Magyar Péter szólt arról is, hogy a nem egyetemi közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) legkésőbb a nyár végéig visszakerülnek állami fenntartásba. Az egyetemeket működtető alapítványok esetében ugyanakkor egyéves moratóriumot vezetnek be, amely alatt az intézmények vezetőivel és szakértőkkel egyeztetnek a hosszú távú megoldásról. A miniszterelnök hangsúlyozta: az alapítványok által ellátott feladatok nem szűnnek meg, azokat a jövőben is biztosítani kell, de állami felügyelet mellett.

A korrupció elleni fellépés részeként a kormány jelentősen megerősítené az Integritás Hatóságot, amely Magyar Péter szerint eddig nem tudta hatékonyan ellátni a feladatait. A tervek szerint a hatóság szélesebb jogköröket kapna, például kezdeményezhetné lezárt nyomozások folytatását, sőt bizonyos esetekben akár kormánytagok elmozdítását is indítványozhatná. Emellett átalakítanák a vagyonnyilatkozati rendszert, hogy jobban nyomon követhető legyen a politikusok vagyongyarapodása.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy újraszabályoznák a magántőkealapok működését, így a jövőben átláthatóvá válna a náluk kezelt vagyonok végső tulajdonosi háttere. Hozzátette: a kormányváltás óta többen mernek információkat megosztani a hatóságokkal, és arra biztatta az illetékeseket, hogy minden rendelkezésükre álló ügyet vizsgáltassanak ki.

Arról is beszélt, hogy a Visegrádi négyek (V4), az erős Közép-Európa visszaállítása a magyar külpolitika prioritása. A kormányfő azt mondta, sok hibája volt az utóbbi évek külpolitikájának, az egyik a magyar–lengyel szövetség, barátság veszélyeztetése és a Visegrádi négyek szoros egyeztetésének elmaradása.

Varsói, bécsi, berlini és párizsi látogatása kapcsán arról beszélt, hogy az Európai Unió Magyarország legfontosabb gazdasági, Németország a legfontosabb kereskedelmi partnere, a legtöbb, Magyarországon munkahelyeket teremtő cég német, de a franciák és osztrákok is előkelő helyen vannak.

„A feladatunk az, hogy Közép-Európában sokkal szorosabb szövetségi rendszert hozzunk létre, nemcsak a V4-ekkel, hanem Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal, Romániával kibővülve”

– jelentette ki Magyar Péter.

Az ukrán–magyar tárgyalásokról szólva annyit mondott: feszült egyeztetésen vannak túl a felek. Továbbá jelezte, hogy nem látja indokoltnak Ukrajna gyorsított tárgyalását.

(Cikkünk frissül.)