2026. április 8. szerda
J.D. Vance amerikai alelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Infostart

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban folytat tárgyalásokat az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A jelenleg Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.

A tárgyalások helyi idő szerint szombat reggel kezdődnek – mondta a Telex szerint Leavitt, hozzátéve: „Várjuk már ezeket a személyes találkozókat.”

Az amerikai delegáció tagja lesz még Steve Witkoff, Donald Trump elnök különmegbízottja, valamint az elnök veje, Jared Kushner is. A Reuters beszámolója szerint Leavitt újságírói kérdésre azt mondta, J. D. Vance „kezdetektől fogva jelentős és kulcsfontosságú szerepet játszott” az iráni háború rendezésében. A Fehér Ház szóvivője hozzátette, hogy az amerikai és a kínai kormány a legfelsőbb szinteken tárgyalt az iráni helyzetről, Trump pedig „nagyon tiszteli Hszi Csin-ping kínai elnököt”.

A BBC beszámolója szerint Leavitt a sajtótájékoztatón „győzelemnek” nyilvánította az Epic Fury nevű amerikai hadműveletet. Azt mondta, a Fehér Ház fő célja az volt, hogy leállítsák Irán nukleáris programját, valamint megsemmisítsék az iráni drón- és rakétaprogramot, és a haditengerészet fejlesztését.

Leavitt szerint az Egyesült Államok megsemmisítette Irán katonai-ipari bázisát, amelyet a „világ terrorizálására” használtak, és visszavetették az ország rakéta- és dróngyártási képességét.

Hozzátette, hogy az iráni haditengerészetnek nem maradt bevethető tengeralattjárója, és a tengeri aknáik 97 százalékát megsemmisítették. Leavitt kijelentése szerint az iráni légierő funkcionálisan „irrelevánssá” vált. „De a legfontosabb, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez” – mondta.

Leavitt állítása szerint Irán beleegyezett a Hormuzi-szoros megnyitásába, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok egy olyan javaslatot kapott Irántól, amely „működőképes alapként” szolgálhat a tárgyalásokhoz. Leavitt szerint Trump egy olyan megoldást fontolgat, amely szerint az Egyesült Államok bevételre tenne szert a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók után. „Ez, valamint Trump azon követelése, hogy Irán adja át a dúsított uránkészletét, a prioritási lista élén áll” – mondta.

Leavitt azt is kijelentette, hogy Libanon nem része az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetnek.

washington

fehér ház

j. d. vance

karoline leavitt

iráni háború

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt szombat este lesz a kampányzáró gyűlése Budapesten, a Szentháromság téren.
 

Szlovákiában Orbán Viktor nyerné a választásokat

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Orbán Viktor: az előny megtartására koncentrálunk

Kormányinfó lesz a választások előtt – részletek

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A most Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
 

Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden változás, a nyílt és titkos eljárás részletei, valamint az örökbefogadói díj egy helyen.

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

