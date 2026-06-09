Cipruson zajlott az EU védelmi minisztereinek informális találkozója, de a hivatalos programok mellett érdemes egy apró, de annál beszédesebb részletet is megosztani a korábbi „nagy európai védelempolitikai háttérmunkáról” – írta közösségi oldalán a honvédelmi miniszter.

Felidézte, hogy ez a konferencia eredetileg márciusra volt tervezve. Akkor azonban nyomós okok (dróntámadás) miatt elmaradt, így most rendezték meg. A szervezés, az igények, a protokoll előkészítése tehát még az előző honvédelmi miniszter időszakában történt.

„És most kapaszkodjunk meg.

A maximum 6 fős delegáció helyett 11 fős delegáció, a szállodában külön kérésre levendulába áztatott törölköző,

és még sorolhatnánk, hogy mi volt az informális az elvárása az előző honvédelmi vezetésnek” – írta Ruszin-Szendi Romulusz.

„Ez most komoly? Miközben Európa biztonsági kihívásokról, háborús fenyegetésekről, haderőfejlesztésről és a kontinens védelméről tárgyal, addig valakinek az volt a fontos, hogy a törölköző megfelelően legyen »aromaterápiásítva?«” – tette fel a kérdést a tárcavezető.

Szerinte pontosan ez az a mentalitás, ami miatt az emberek joggal érzik úgy, hogy egyes vezetők teljesen elszakadtak a valóságtól. A magyar katonák nem levendulás törölközőt kérnek. Hanem megbecsülést, normális felszerelést, kiszámítható életpályát és tisztességet. A honvédelem nem wellness-hétvége – húzta alá Ruszin-Szendi Romulusz.