Oeconomus: térségünkben hazánkkal van az Egyesült Államoknak a legjobb kapcsolata

A magas szintű találkozók jelentik a diplomáciai egyeztetések csúcsát, a nagyhatalmak elnökeinek, alelnökeinek látogatása pedig azért kiemelt fontosságúak, mert országaik gazdaságilag, geopolitikailag és diplomáciailag is vezető szerepet töltenek be a világban – mondta el Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője az InfoRádióban friss elemzésükhöz kapcsolódva.

Hangsúlyozta, az Egyesült Államok alelnökének látogatásai azért is kiemelten fontosak, mivel sok esetben a térséget behatóbban ismeri, ezért fókuszáltabban tud foglalkozni az egyes geopolitikai és gazdasági kérdésekkel. Ezen felül az alelnök szokta képviselni az Egyesült Államokat az olyan egyeztetéseken, amelyeknél a diplomáciai kapcsolatok ápolása kiemelt fontossággal bír, bár az elnöki látogatás „jelentette volna a csúcsot”.

Számos esetben szokott az alelnök tárgyalni olyan témákban külföldön, amelyeket közvetlenül az elnök delegál számára

– emelte ki Szigethy-Ambrus Nikoletta. Hozzátette, így ezeknek a látogatásoknak hasonlóan magas relevanciája van, mintha maga az elnök érkezett volna.

Az elemző elmondta, hogy a látogatás a két ország viszonyának erősítése mellett az energetikai együttműködést is előremozdíthatja. Amerikából importálhat Magyarország akár félmillió tonna kőolajat, a megállapodásról még novemberben tárgyaltak. A mostani egyeztetéseken más megállapodások is megköttethettek – tette hozzá Szigethy-Ambrus Nikoletta. Hangsúlyozta, az Egyesült Államok regionális stratégiájának is része Magyarország. A közép-európai térségben ráadásul hazánkkal tudta a legjobb kapcsolatokat kialakítani az elmúlt másfél-két évben.

Felidézte, hogy a XX. század során összesen kétszer látogatott amerikai alelnök hozzánk. 1983-ban idősebb George Bush még alelnökként érkezett Budapestre, ahol Kádár Jánossal és Lázár Györggyel egyeztetett. 1990 júniusában pedig szintén alelnök érkezett Magyarországra, Dan Quayle tárgyalt a frissen megalakult Antall-kormánnyal. „Ez a vizit adta egyértelmű jelét annak, hogy az USA támogatja a magyar demokratikus átalakulás iránti törekvéseket” – fogalmazott az akkori eseményekkel kapcsolatban Szigethy-Ambrus Nikoletta.