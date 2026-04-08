2026. április 8. szerda Dénes
J.D. Vance amerikai alelnök beszédet mond a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyûlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Oeconomus: térségünkben hazánkkal van az Egyesült Államoknak a legjobb kapcsolata

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

J. D. Vance budapesti látogatásának nemcsak a diplomáciai kapcsolatok ápolása lehetett a célja, hanem a tavaly novemberben napirendre került gazdasági és energetikai együttműködések folytatása is – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője.

A magas szintű találkozók jelentik a diplomáciai egyeztetések csúcsát, a nagyhatalmak elnökeinek, alelnökeinek látogatása pedig azért kiemelt fontosságúak, mert országaik gazdaságilag, geopolitikailag és diplomáciailag is vezető szerepet töltenek be a világban – mondta el Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője az InfoRádióban friss elemzésükhöz kapcsolódva.

Hangsúlyozta, az Egyesült Államok alelnökének látogatásai azért is kiemelten fontosak, mivel sok esetben a térséget behatóbban ismeri, ezért fókuszáltabban tud foglalkozni az egyes geopolitikai és gazdasági kérdésekkel. Ezen felül az alelnök szokta képviselni az Egyesült Államokat az olyan egyeztetéseken, amelyeknél a diplomáciai kapcsolatok ápolása kiemelt fontossággal bír, bár az elnöki látogatás „jelentette volna a csúcsot”.

Számos esetben szokott az alelnök tárgyalni olyan témákban külföldön, amelyeket közvetlenül az elnök delegál számára

– emelte ki Szigethy-Ambrus Nikoletta. Hozzátette, így ezeknek a látogatásoknak hasonlóan magas relevanciája van, mintha maga az elnök érkezett volna.

Az elemző elmondta, hogy a látogatás a két ország viszonyának erősítése mellett az energetikai együttműködést is előremozdíthatja. Amerikából importálhat Magyarország akár félmillió tonna kőolajat, a megállapodásról még novemberben tárgyaltak. A mostani egyeztetéseken más megállapodások is megköttethettek – tette hozzá Szigethy-Ambrus Nikoletta. Hangsúlyozta, az Egyesült Államok regionális stratégiájának is része Magyarország. A közép-európai térségben ráadásul hazánkkal tudta a legjobb kapcsolatokat kialakítani az elmúlt másfél-két évben.

Felidézte, hogy a XX. század során összesen kétszer látogatott amerikai alelnök hozzánk. 1983-ban idősebb George Bush még alelnökként érkezett Budapestre, ahol Kádár Jánossal és Lázár Györggyel egyeztetett. 1990 júniusában pedig szintén alelnök érkezett Magyarországra, Dan Quayle tárgyalt a frissen megalakult Antall-kormánnyal. „Ez a vizit adta egyértelmű jelét annak, hogy az USA támogatja a magyar demokratikus átalakulás iránti törekvéseket” – fogalmazott az akkori eseményekkel kapcsolatban Szigethy-Ambrus Nikoletta.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump
"Igazi barát és győztes" – Orbán Viktort méltatta Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében nyílt és határozott támogatásáról biztosította Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Trump méltatta Orbán vezetői képességeit, eredményeit, valamint a magyar–amerikai kapcsolatok erősödését, és ismételten bejelentette: teljes mértékben támogatja a miniszterelnök újraválasztását. A poszthoz egy közös fényképet is csatolt.
J. D. Vance-nek annyira tetszik Budapest, hogy marad még egy napot

J. D. Vance az MCC-n: botrány, amit az EU csinál Magyarországgal

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű, a 21 Kutatóközpont és a Medián friss adatai szerint a Tisza Párt választási győzelmének mértéke a kérdéses csupán, az emberek a kormányzással nem túlságosan elégedettek. A kutatók nem mind ugyanarra voltak kíváncsiak a telefonálás alkalmával.
 

Lendvai Ildikó: a baloldali jelöltek visszalépése a baloldal jövőjét és újraszerveződését szolgálná

Hiller Istvánnak esze ágában sincs visszalépni, sőt, a voksoláshoz is tanácsot ad

Dobrev Klára újabb fejleménnyel állt elő a kémügyben, a Tisza válaszolt

„Ne hagyjuk!” – felhívást tett közzé Orbán Viktor

Orbán Viktor: feltartóztathatatlan menetelésben vagyunk

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Nincs vége: Irán újabb támadást indított, ballisztikus rakéták vették célba Dubajt

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma azt állítja: az iráni-amerikai tűzszünet kezdete óta összesen 17 iráni rakétát és 35 drónt lőttek le a légtérben.

Érzékeny veszteség érte Oroszországot a tengeren: titkos ukrán akció célozhatta az árnyékflottát

Líbiai tisztségviselők nyilatkozataiból derült ki, hogy egy titkos ukrán egység támadást hajtott végre egy orosz tartályhajó ellen Líbia partjainál.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

2026. április 8. 15:48
Újabb lengyel állampolgárt tartóztattak le a pardubicei gyújtogatás ügyében
2026. április 8. 14:08
Az Európai Bizottság a védett üzemanyagárak kivezetését követeli az országoktól
