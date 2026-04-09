ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.12
usd:
322.96
bux:
127762.05
2026. április 9. csütörtök Erhard
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Stena Bulk hajózási vállalat 2018. október 2-i felvétele a tulajdonában levő Stena Impero nevű brit tartályhajóról. Meg nem erősített hírek szerint az iráni Forradalmi Gárda 2019. július 19-én lefoglalta a brit tankert a Hormuzi-szorosban. Egy nappal korábban a Boxer nevű amerikai hadihajó lelőtt egy iráni drónt a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötő tengerszorosban.
Nyitókép: Tommy Chia

A tűzszünet ellenére minimális forgalommal számolnak az elemzők a Hormuzi-szorosnál

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai–iráni tűzszünet értelmében megnyílik a forgalom előtt a Hormuzi-szoros, de a békeidős forgalom töredékére esett vissza a tengeri kereskedelem kapacitása.

A Kpler hajózási elemzőcég szerint az Egyesült Államok és Irán között kötött kéthetes tűzszünet mérsékelheti a közvetlen fennakadásokat a Hormuzi-szoros térségében, de a normális hajózási viszonyok gyors helyreállására nem érdemes számítani – írja az Al Jazeera beszámolója alapján a Portfolio.

Az elemzőcég szerint hajóüzemeltetők többsége továbbra is kivár. A szankciók, a biztosítási korlátozások és a bankszektort érintő megszorítások ugyanis változatlanul érvényben maradnak. A piaci szereplők emiatt várhatóan nem növelik érdemben a régiós kitettségüket.

Amennyiben a tűzszünet tartósnak bizonyul, a Kpler becslése szerint a biztonságos áthaladási kapacitás legfeljebb napi 10-15 hajóra állhat vissza.

Az elemzés során figyelembe vették a szoros fizikai adottságait és a jelenlegi biztonsági helyzetet is. Ez a lehetséges forgalom ráadásul egy esetleges tranzitdíjrendszer bevezetésétől is függ, és messze elmarad a békeidőben megszokott, napi mintegy 100 áthaladástól.

Kezdőlap    Gazdaság    A tűzszünet ellenére minimális forgalommal számolnak az elemzők a Hormuzi-szorosnál

kereskedelem

hormuzi-szoros

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában, aki szerint Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is így maradhat.
 

Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

Orbán Viktor bejelentést tett a Nemzeti Petícióról

NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

A betegek és az egészségügyi dolgozók is szavazhatnak a kórházakban vasárnap

VIDEÓ
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntöttek az osztalékról a Waberer's részvényesei

Döntöttek az osztalékról a Waberer's részvényesei

Éves rendes közgyűlésén a Waberer's elfogadta a 2025-ös pénzügyi beszámolókat, és csaknem 2,5 milliárd forintos osztalékfizetésről döntött. A részvényesek emellett meghosszabbították több vezető tisztségviselő mandátumát. Határoztak továbbá saját részvények vásárlásáról és a tiszteletdíjak emeléséről is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadultak a négyzetméterárak a fővárosban: hihetetlen mit kérnek az új ingatlanokért

Elszabadultak a négyzetméterárak a fővárosban: hihetetlen mit kérnek az új ingatlanokért

Tovább emelkedett az új építésű lakások ára a fővárosban: 2026 első negyedévében az átlagos négyzetméterár elérte a 2,028 millió forint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel issues new warnings for Beirut as Iran says attacks breach ceasefire

Israel issues new warnings for Beirut as Iran says attacks breach ceasefire

Israel’s military orders residents in southern Beirut to evacuate as Iran says Israeli attacks on Lebanon "blatantly violate" the ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 9. 15:31
Csökkenésnek indult az olaj- és gázár – mit mutatnak a korábbi tapasztalatok?
2026. április 9. 15:20
Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk
×
×