A tűzszünet ellenére minimális forgalommal számolnak az elemzők a Hormuzi-szorosnál

A Kpler hajózási elemzőcég szerint az Egyesült Államok és Irán között kötött kéthetes tűzszünet mérsékelheti a közvetlen fennakadásokat a Hormuzi-szoros térségében, de a normális hajózási viszonyok gyors helyreállására nem érdemes számítani – írja az Al Jazeera beszámolója alapján a Portfolio.

Az elemzőcég szerint hajóüzemeltetők többsége továbbra is kivár. A szankciók, a biztosítási korlátozások és a bankszektort érintő megszorítások ugyanis változatlanul érvényben maradnak. A piaci szereplők emiatt várhatóan nem növelik érdemben a régiós kitettségüket.

Amennyiben a tűzszünet tartósnak bizonyul, a Kpler becslése szerint a biztonságos áthaladási kapacitás legfeljebb napi 10-15 hajóra állhat vissza.

Az elemzés során figyelembe vették a szoros fizikai adottságait és a jelenlegi biztonsági helyzetet is. Ez a lehetséges forgalom ráadásul egy esetleges tranzitdíjrendszer bevezetésétől is függ, és messze elmarad a békeidőben megszokott, napi mintegy 100 áthaladástól.