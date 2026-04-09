2026. április 9. csütörtök Erhard
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump nem bízik Iránban

Infostart / MTI

Az amerikai hadsereg Irán közelében marad, amíg egy "valódi megállapodás" teljes mértékben életbe nem lép - közölte szerdán este az amerikai elnök, egy nappal azután, hogy bejelentették a két hétre szóló fegyverszünetet az Egyesült Államok és Irán között.

"Minden hajó, repülőgép és katonai személyzet, kiegészítő lőszerrel és fegyverekkel együtt Iránban, Irán környékén marad, amíg a megkötött valódi megállapodást teljes mértékben betartják" - írta Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán. Az elnök azonban "rendkívül valószínűtlennek" tartja, hogy ne szülessen megállapodás és azt ne hajtsák végre. Ha ez mégsem történne meg, akkor "megkezdődik a lövöldözés, nagyobb, jobb és erősebb, mint amit valaha is láttak" - figyelmeztetett.

Minden, ami egy már meggyengült ellenség "megsemmisítéséhez" szükséges, továbbra is a helyén marad - tette hozzá. "Addig is hatalmas hadseregünk feltöltődik és pihen, valójában alig várva következő hódítását. Amerika visszatér!" - emelte ki nagybetűkkel írva.

A világ szénhidrogén-ellátásának stratégiai útvonalát jelentő Hormuzi-szorosban a tengeri forgalom újraindítása az egyik legfontosabb vitás kérdés a pénteken vagy szombaton Pakisztánban tartandó tárgyalásokon.

A kéthetes ideiglenes tűzszünet célja, hogy időt adjon a feleknek egy átfogó megállapodás kidolgozására a konfliktus megoldása érdekében.

Bejegyzésében Trump megismételte az Egyesült Államok legfontosabb követeléseit, mondván, hogy Iránnak nem lehetnek nukleáris fegyverei, a Hormuzi-szorosnak nyitottnak és biztonságosnak kell lennie. "Már régen megegyeztünk: nincs atomfegyver, és a Hormuzi-szoros nyitott és biztonságos lesz" - írta az amerikai elnök.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt 3 nappal
Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Donald Trump nem bízik Iránban

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései, utoljára a választások előtt

Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

