Donald Trump nem bízik Iránban

"Minden hajó, repülőgép és katonai személyzet, kiegészítő lőszerrel és fegyverekkel együtt Iránban, Irán környékén marad, amíg a megkötött valódi megállapodást teljes mértékben betartják" - írta Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán. Az elnök azonban "rendkívül valószínűtlennek" tartja, hogy ne szülessen megállapodás és azt ne hajtsák végre. Ha ez mégsem történne meg, akkor "megkezdődik a lövöldözés, nagyobb, jobb és erősebb, mint amit valaha is láttak" - figyelmeztetett.

Minden, ami egy már meggyengült ellenség "megsemmisítéséhez" szükséges, továbbra is a helyén marad - tette hozzá. "Addig is hatalmas hadseregünk feltöltődik és pihen, valójában alig várva következő hódítását. Amerika visszatér!" - emelte ki nagybetűkkel írva.

A világ szénhidrogén-ellátásának stratégiai útvonalát jelentő Hormuzi-szorosban a tengeri forgalom újraindítása az egyik legfontosabb vitás kérdés a pénteken vagy szombaton Pakisztánban tartandó tárgyalásokon.

A kéthetes ideiglenes tűzszünet célja, hogy időt adjon a feleknek egy átfogó megállapodás kidolgozására a konfliktus megoldása érdekében.

Bejegyzésében Trump megismételte az Egyesült Államok legfontosabb követeléseit, mondván, hogy Iránnak nem lehetnek nukleáris fegyverei, a Hormuzi-szorosnak nyitottnak és biztonságosnak kell lennie. "Már régen megegyeztünk: nincs atomfegyver, és a Hormuzi-szoros nyitott és biztonságos lesz" - írta az amerikai elnök.