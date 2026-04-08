ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.04
usd:
321.78
bux:
129730.83
2026. április 8. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Franciaország partnereivel kíséretet biztosítana a hajóforgalomnak a Hormuzi-szorosban.
Nyitókép: Wikipédia

Több száz olaj-, gáz- és konténerszállító hajóra „csaphatnak le” most az országok – de hogyan?

Infostart

Az amerikai–iráni tűzszünet értelmében megnyílik a forgalom előtt a Hormuzi-szoros. Teherán azt ígérte, hogy a következő két hétben az iráni fegyveres erőkkel együttműködésben biztosítja a szabad áthaladást a szorosban rekedt több száz tankernek.

800 teherhajó rekedt a konfliktus alatt a Perzsa-öbölben, a fedélzetén húszezer tengerésszel, mert nem tudott átkelni a kulcsfontosságú átjárón – írja összefoglaló cikkében a Világgazdaság.

Helyszíni beszámolók szerint a megrekedt flottából 426 tanker várakozik kőolajjal és olajszármazékkal, 53 pedig LNG-vel és LPG-vel feltöltve. A többi több száz jármű vagy konténerhajó, vagy a legkülönbözőbb árucikkeket szállítja a fémektől kezdve a gabonáig. Szakértők, hajótulajdonosok és kormányok kétségbeesetten próbálják kideríteni az ultimátum lejárta előtt, az utolsó pillanatban bejelentett tűzszünet részleteit, mielőtt utasítást adnak a hajók kapitányainak a horgony felhúzására.

A Hormuzi-szoros zárlata miatt egy új ENSZ-tanulmány szerint

az arab országok akár 194 milliárd dolláros GDP-veszteséggel is számolhatnak, miközben a globális gazdaságra nézve a károk több ezer milliárd dollárra is rúghatnak.

Amennyiben folytatódott volna a háború, és tartósan száz dollár fölött maradt volna az olaj hordónként ára, akkor négyéves mélypontra zuhant volna a közel-keleti energiahordózóktól leginkább függő délkelet-ázsiai országok gazdasági növekedése.

Mi következik a tűzszünet után?

A cikk szerint normális körülmények között napi 135 hajó halad át a Hormuzi-szoroson, ami a háború alatt majdnem nullára esett, majd pár tucatnyira nőtt, ahogy Teherán egyre több országgal kötött a biztonságos áthaladást garantáló megállapodást. A Lloyd’s List Intelligence globális hajózási adat- és információszolgáltató szerint legalább két tanker átengedéséért kétmillió dollárt fizettek a tulajdonosok.

Teherán azt ígérte, hogy a következő két hétben az iráni fegyveres erőkkel együttműködésben és a technikai korlátok figyelembevételével biztosítja a szabad áthaladást a szoroson. Az még nem világos, hogy az Egyesült Államokkal született-e megegyezés egy útdíjban, amelyet a hajóknak kell fizetniük.

A piacok mindenesetre megkönnyebbültek a tűzszünet hírére, az olaj ára bezuhant. Piaci szempontból a fegyverszünet hozzájárulhat ahhoz, hogy a Perzsa-öbölben rekedt, becslések szerint 170 millió hordónyi olaj egy része útnak induljon a fogyasztókhoz. A kockázat miatt az is előfordulhat, hogy a teljes termelés újraindítását valószínűleg felfüggesztik a kéthetes időszak végéig, és csak akkor kezdik meg, ha kitart a fegyverszünet.

Kezdőlap    Gazdaság    Több száz olaj-, gáz- és konténerszállító hajóra „csaphatnak le” most az országok – de hogyan?

perzsa-öböl

hormuzi-szoros

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Schiffer András az Arénában: a Tisza-projekt egy politikai piramisjáték, ahol a reményt árulják

A Tisza angolnataktikájáról, a Fideszre győzelem esetén is váró, elkerülhetetlen változtatásokról, lehallgatásokról, az egykori szocialista vezetők aktivitásáról, vagy éppen a kémügyről is beszélt Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×