Több bank továbbra is kedvező kamatot fizet azoknak, akik nem szeretnék lekötni a pénzüket

Megfelelő bankválasztással elérhetőek olyan bankszámlák vagy megtakarítási számlák, amelyeknél lekötés nélkül is 1,50–4,55 százalék a kamat – hívta fel a figyelmet a money.hu szakértője. A Gránit Bank, a Cofidis (egykori Cetelem), a MagNet Bank és az MBH Bank egyes számlái tartoznak ezek közé, így ezeknél az sem jelent problémát, ha időközben szükség lesz a pénzre. Az éves kamatot az eltelt napok arányában fizetik ki, vagyis csak azt nézik, hogy a megtakarított összeg mennyi ideig volt a számlán, a pénzkivétel nem jár semmilyen büntetéssel.

A legmagasabb kamatot a Gránit Bank Prémium Megtakarítási Számlája fizeti, amely számla a Gránit Prémium számlacsomagja mellé automatikusan jár: a kamat a jegybanki alapkamat mínusz 1,70 százalékkal egyenlő, ami jelenleg 4,55 százalékot jelent. Ezt naponta jóváírják, így a kamatos kamat miatt az éves hozam ennél nagyobb is: 4,65 százalék. A kamat a számlaegyenleg 10 millió forint alatti részére jár. A Gránit Kamat Plusz számlacsomag egy teljes értékű bankszámla. Szintén az alapkamatot követi, ami jelenleg 3,25 százalék kamatot jelent, aminek feltétele, hogy minden hónapban legalább 200.000 forint jövedelem érkezzen be a számlára. A Gránit Megtakarítási Számla a számlaegyenleg 500.000 forint alatti részére fixen 2 százalék, az afeletti részére fixen 2,5 százalék kamatot fizet. A megtakarítási számla díja havi 100 forint, de akció keretében ettől eltekintenek.

A Cofidis Takarékszámla lekötés nélküli kamata 4 százalék. A kamatot naponta számolják el, de csak havi egyszer fizetik ki. Készpénzt felvenni vagy befizetni nem lehet a Cofidisnél, csak utalással lehet rendezni a tranzakciókat. Mivel ez nem egy folyószámla, így bankkártya nem jár hozzá, vagyis előbb át kell utalni egy másik számlára a pénzt, hogy költeni lehessen.

A MagNet Apránként Megtakarítási Programja és Adócsillapító Tartós Megtakarítási Számlája is a jegybanki alapkamathoz igazodik, csak más-más mértékben: előbbi jelenleg 3,75 százalékot, utóbbi 2,25 százalékot fizet. Az Adócsillapító TMSZ-en legalább 50.000 forintot el kell helyezni.

Az MBH Tartalék Megtakarítási Számla csak bankfiókban nyitható meg. Jelenleg 1,5 százalék az éves kamata, amin a bank változtathat, ezt 15 nappal előre bejelentik. Ha a Tartalék Megtakarítási Számla egyenlege legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan nulla vagy negatív, a bank a megtakarítási számlát automatikusan megszüntetheti.

A money.hu szakértői azt is kiszámolták, hogy mekkora hozamot lehetne elérni egy év alatt egymillió forintos számlaegyenleggel abban az esetben, ha a futamidő alatt a kamat nem változik: adózás után 11.000–33.000 forint lenne a tiszta kamatnyereség lekötés nélkül.

A kamat után 15 százalék kamatadót, azaz személyi jövedelemadót (szja) és 13 százalékot szochót kell fizetni. Az adókat a bank is automatikusan levonja a kamatból kifizetés előtt, vagyis adóval csökkentetten fizetik ki a pénzt. Magánszemélyként a belföldi kifizetőtől származó kamatjövedelmet nem kell bevallani az szja-bevallásban, adminisztratív teherrel tehát nem jár.

Tartós Befektetési Számlára (TBSZ) vagy Tartós Megtakarítási Számlára vásárolt betétnél a 28 százalékos adó 18 százalékra csökken 3 év után, 5 év után pedig adómentessé válik. Ehhez az is kell, hogy az adott betétet meg lehessen vásárolni TBSZ-re, amit a bank nem mindig tesz lehetővé. Ha mellőzni tudjuk a pénzt, és akár csak 3 hónapra lekötnénk, akkor már 6-7 százalék éves kamatot is el lehet érni.

Ilyenkor is bármikor hozzá lehet férni a tőkéhez, de korai betétfeltörésnél a kamat ebben az esetben elveszik.