Sikeresen zárult a fiatalok vállalkozását segítő program

Azt észlelték, hogy sok emberben bizonytalanság van, hogy belevágjanak-e, illetve hogyan vágjanak bele egy vállalkozás indításába. Ennek hatására indították el 2025 szeptemberében a programot, amelynek keretében két hónap alatt 21 helyszínre látogattak el, és a vállalkozásindításról, támogatásszerzésről is adtak át információkat – mondta el Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az InfoRádióban.

Emlékeztetett, hogy a program az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara összefogásában jött létre. Most a fiatalokra koncentráltak, összesen körülbelül 2500-an vettek részt az alkalmakon. A résztvevőknek egy online tananyagot is biztosítottak, emellett olyan képzési napokat is szerveztek, ahol a szárazabb ismeretek mellett a régióban, illetve országosan elismert vállalkozókat hívtak, hogy személyes példáikat bemutathassák.

A fiatalok üzleti tervükkel mentorprogramra is jelentkezhettek. A rengeteg beérkezett tervből 21-et választottak ki. Ezeket heti rendszerességű találkozóval segítették meg, majd pedig ebből a 21-ből választották ki az öt díjazott pályázatot. Ők 500 ezer forint értékű díjat kaptak annak érdekében, hogy a nulladik lépés lezárultával megtehessék az első lépést a vállalkozásindítás felé – magyarázta az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: már ez az 500 ezer forint is segítséget jelentett, hiszen akár marketingre, akár eszközbeszerzésre fel tudták használni. Ugyanakkor a visszajelzések azt mutatták, hogy maga a tananyag és a mentorálás is rengeteget számított, hiszen folyamatos visszajelzést kaphattak.