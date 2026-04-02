2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

Sikeresen zárult a fiatalok vállalkozását segítő program

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület közösen dolgozták ki a programot.

Azt észlelték, hogy sok emberben bizonytalanság van, hogy belevágjanak-e, illetve hogyan vágjanak bele egy vállalkozás indításába. Ennek hatására indították el 2025 szeptemberében a programot, amelynek keretében két hónap alatt 21 helyszínre látogattak el, és a vállalkozásindításról, támogatásszerzésről is adtak át információkat – mondta el Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az InfoRádióban.

Emlékeztetett, hogy a program az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara összefogásában jött létre. Most a fiatalokra koncentráltak, összesen körülbelül 2500-an vettek részt az alkalmakon. A résztvevőknek egy online tananyagot is biztosítottak, emellett olyan képzési napokat is szerveztek, ahol a szárazabb ismeretek mellett a régióban, illetve országosan elismert vállalkozókat hívtak, hogy személyes példáikat bemutathassák.

A fiatalok üzleti tervükkel mentorprogramra is jelentkezhettek. A rengeteg beérkezett tervből 21-et választottak ki. Ezeket heti rendszerességű találkozóval segítették meg, majd pedig ebből a 21-ből választották ki az öt díjazott pályázatot. Ők 500 ezer forint értékű díjat kaptak annak érdekében, hogy a nulladik lépés lezárultával megtehessék az első lépést a vállalkozásindítás felé – magyarázta az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: már ez az 500 ezer forint is segítséget jelentett, hiszen akár marketingre, akár eszközbeszerzésre fel tudták használni. Ugyanakkor a visszajelzések azt mutatták, hogy maga a tananyag és a mentorálás is rengeteget számított, hiszen folyamatos visszajelzést kaphattak.

Komoly kihívás a fiataloknak megszabadulni az okoseszközök dopaminlöketeitől
Egy középiskolásnak naponta átlagosan 8 óra 39 perc a képernyőhasználati ideje, ami azt jelenti, hogy az ébren töltött idejének mintegy 60 százalékát valamilyen kütyü nyomkodásával vagy audiovizuális tartalmak nézésével tölti – mondta az InfoRádióban Pöltl Ákos. A családbiztonsági szakértő figyelmeztetett: a folyamatosan érkező ingerek (videók, posztok, kommentek, reakciók) újabb és újabb dopaminlöketet adnak, így bármikor kialakulhat a függőség.
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

