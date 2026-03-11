Grád Ottó az üzemanyagokról: a védett árak normalizálják a helyzetet, örülhetnek a fogyasztók

A hétfői nagy olajárfolyam-emelkedés után, amikor 120 dollár közelébe került a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára, jelentős korrekció következett be, így szerdán reggel már 90 dollár alá csökkent a jegyzés.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az InfoRádióban azt mondta, külön kell választani, hogy milyen az aktuális helyzet a kőolaj világpiacán, illetve milyen fejlemények vannak Európában az egyes termékek területén. Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg jelentős a különbség a két szektor között.

Grád Ottó emlékeztetett, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség kedden rendkívüli ülést hívott össze, hogy az olajárak növekedése miatt döntsenek a több millió hordónyi vésztartalék igénybevételéről, miközben Donald Trump amerikai elnök továbbra is a nagyon szigorú fellépés mellett érvel a Hormuzi-szoros felszabadítása érdekében. Ezek a hírek megnyugtatták a kőolajpiacot, így nem véletlen, hogy a 120 dolláros szintről nagyon rövid időn belül 90 dollár alá esett vissza az olaj világpiaci ára.

Grád Ottó úgy fogalmazott, bár a kőolajpiac „megnyugodni látszik”, ennek ellenére a Hormuzi-szoros lezárása miatt a termékeket illetően nagyon komoly kiesés figyelhető meg mind kőolajban, mind földgázban, ezért véleménye szerint nem kevés időbe telik majd az ellátásbeli hiány pótlása, illetve az egyensúly visszaállítása. Figyelmeztetett: az sem véletlen, hogy bár a napokban Európában is jelentősen csökkent a kőolaj ára,

a gázolaj és a benzin jegyzésára viszont továbbra is magasabb annál, mint amilyen szinten időszakosan lenni szokott.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi helyzet egyértelműen a fizikai hiány, illetve az alternatív szállítások felára miatt alakult ki. Mint fogalmazott, az európai finomítói kapacitás normál piaci körülmények között elegendő ahhoz, hogy Európát megfelelő mennyiségű benzinnel ellássa, a gázolaj esetében viszont még normál piaci működés mellett is keverőkomponens, alap gázolaj importjára szorul a kontinens. Ez a múltban elsősorban Oroszországból érkezett. Még néhány évvel ezelőtt is az európai dízelfelhasználás mintegy 20 százaléka az oroszoktól importált alapgázolajon alapult. Ennek kiváltását a szankciók miatt alternatív szállításokkal, útvonalakkal igyekeztek megoldani a kontinensen. A legkézenfekvőbb választás a Közel-Kelet volt, de az ottani finomítók a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg nem jöhetnek szóba.

Grád Ottó kiemelte, hogy Nyugat-Európában a téli fűtési szezonban a háztartási tüzelőolaj természetes alternatívája a földgáznak. A tüzelőolaj szintén középpárlat, a gázolaj frakcióból előállított termék. Márpedig ebben az időszakban szűkösebb lett a hozzáférés a gázolaj, a kőolaj és a földgáz tekintetében is, hiszen sűrített földgáz (CNG) sem érkezhet az ismert okok miatt a Perzsa-öbölből.

Ebben a helyzetben még nagyobb lett az igény a gázolajra, és nemcsak a közlekedési célból használt gázolajra, hanem a fűtési célú termékekre is.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ezzel magyarázható, hogy ilyen extrém módon megemelkedett a gázolaj jegyzésára is. Mint mondta, a jelenlegi benzin és gázolaj jegyzésárak jóval magasabb kőolajár mellett lennének reálisak, a fizikai hiány azonban felülírt mindent. Hozzátette: amíg nem oldódik meg ez a probléma, „sokkal lassabban fog mérséklődni az európai termékjegyzésár, mint ami tapasztalható a kőolajpiacon”.

Az autósok örülhetnek, az üzemanyag-ellátás biztosított lesz

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a benzinre és a gázolajra is védett árat vezetnek be. Előbbi esetében ez 595 forint, utóbbinál pedig 615 forint, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.

Másnap pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közölte azt is, hogy az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkentik, miközben adott esetben a stratégiai készletekhez is hozzá lehet nyúlni. Grád Ottó szerint ezek a kormányzati lépések vélhetően megnyugtatóan hatnak majd a piacra, valamint a védett árak bevezetése „örvendetes hír a hazai fogyasztók számára”. Azt gondolja,

a kedden megjelent jogszabály az ellátási oldalon és az árakban is normalizálja a helyzetet.

A szakértő kiemelte: a stratégiai készletekből felszabadított benzin és gázolaj mennyisége normál fogyasztásban körülbelül 30-40 napra lenne elegendő, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a hazai feldolgozás is folyamatosan zajlik, továbbra is működik a százhalombattai finomító. A bejelentett intézkedésekkel biztosított lesz a hazai töltőállomások benzin- és gázolajellátása.

Grád Ottó szerint a védett árak „korrekt árszintet jelentenek” a fogyasztóknak, ami ugyan alatta van az aktuális normál piaci árnak, de szerinte ez nem olyan mértékű különbség, mint amilyen korábban, az árstop idején volt, amikor „teljesen elszakadt az akkor maximalizált hazai ár a piaci viszonyoktól”. Hozzátette: jelen pillanatban a benzin esetében 20-30, míg a gázolaj esetében 30-40 forinttal lennének magasabbak az árak, ha nem avatkozott volna közbe a kormány.