Nagy baj volt egy taxis céggel, 200 millió forintról beszél a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint bár a személyszállítással foglalkozó cég nem teljesítette adókötelezettségeit, és a NAV-ellenőrzést sem segítette, az adóhatóság különböző forrásokból – online számlainformációk és nemzetközi adatok felhasználásával – így is rekonstruálni tudta a tényleges bevételeket.

A társaság a fuvarszervezéséhez ismert taxitársaságok diszpécserszolgáltatását használta, így a NAV az ezektől a partnerektől beszerzett, illetve lejelentett adatok alapján pontos képet kapott a vállalkozás forgalmáról. Az adatok egyértelműen igazolták:

a cég a vizsgált évben közel 200 millió forint bevételt titkolt el.

Az ellenőrzés további súlyos szabálytalanságokat is feltárt. A vállalkozás mintegy 50 millió forint értékben állított ki valótlan tartalmú számlákat, például autószerelési, zöldterület-kezelési és reklámszolgáltatásokról. Ezek mögött nem volt tényleges teljesítés, továbbá a társaság bevallási és befizetési kötelezettségének sem tett eleget. A cégnek e tevékenységek végzéséhez sem megfelelő szakemberei, sem eszközei nem voltak.

A súlyos adóügyi szabálysértések miatt a társaság a NAV szerint több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200 százalékos adóbírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.

Mint az adóhatóság hangsúlyozta, ha egy vállalkozás nem teljesíti alapvető kötelezettségeit és nem működik együtt az ellenőrzés során, a rendelkezésre álló adatok – különösen a piaci szereplőktől származó információk – elemzésével a NAV akkor is képes feltárni az eltitkolt bevételeket és megállapítani az adókötelezettséget.