2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Nyitókép: Unsplash

Nagy baj volt egy taxis céggel, 200 millió forintról beszél a NAV

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég. Még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhellyel, de még autószerelővel sem rendelkezett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint bár a személyszállítással foglalkozó cég nem teljesítette adókötelezettségeit, és a NAV-ellenőrzést sem segítette, az adóhatóság különböző forrásokból – online számlainformációk és nemzetközi adatok felhasználásával – így is rekonstruálni tudta a tényleges bevételeket.

A társaság a fuvarszervezéséhez ismert taxitársaságok diszpécserszolgáltatását használta, így a NAV az ezektől a partnerektől beszerzett, illetve lejelentett adatok alapján pontos képet kapott a vállalkozás forgalmáról. Az adatok egyértelműen igazolták:

a cég a vizsgált évben közel 200 millió forint bevételt titkolt el.

Az ellenőrzés további súlyos szabálytalanságokat is feltárt. A vállalkozás mintegy 50 millió forint értékben állított ki valótlan tartalmú számlákat, például autószerelési, zöldterület-kezelési és reklámszolgáltatásokról. Ezek mögött nem volt tényleges teljesítés, továbbá a társaság bevallási és befizetési kötelezettségének sem tett eleget. A cégnek e tevékenységek végzéséhez sem megfelelő szakemberei, sem eszközei nem voltak.

A súlyos adóügyi szabálysértések miatt a társaság a NAV szerint több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200 százalékos adóbírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.

Mint az adóhatóság hangsúlyozta, ha egy vállalkozás nem teljesíti alapvető kötelezettségeit és nem működik együtt az ellenőrzés során, a rendelkezésre álló adatok – különösen a piaci szereplőktől származó információk – elemzésével a NAV akkor is képes feltárni az eltitkolt bevételeket és megállapítani az adókötelezettséget.

Bemutatta az új országos tisztifőorvost Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos – derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).
 

Bejelentette Aleksandar Vučić: nem lesz többé Szerbia elnöke

Aleksandar Vučić szerb elnök a Bloombergnek adott interjújában azt mondta, második államfői ciklusának 2027-es lejárta után nem indul újra az elnökségért, de nem zárta ki, hogy miniszterelnökként folytatja.

Hatalmas szigorítás lép életbe: az unió határain kívülre száműzhetik az illegálisan érkezőket

Hétfőn megállapodtak az Európai Unió döntéshozói az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszatérését szabályozó rendelet átalakításáról.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 13 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble after the overnight missile and drone attack.

