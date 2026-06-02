ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.02
usd:
304.72
bux:
135657.71
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

„A megőrült világban” Izland után Norvégia is az EU-tagságon gondolkodik

Infostart / MTI

A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU-csatlakozását – jelentette ki a Financial Times brit napilap keddi számában megjelent interjúban Espen Barth Eide norvég külügyminiszter.

Espen Barth Eide az interjúban felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is (1972-ben, majd 1994-ben) elvetette a teljes jogú csatlakozást.

Eide szerint ugyanakkor a mostani, Donald Trump-féle „megőrült világban” Norvégiának újra kell gondolnia az Európai Unióhoz fűződő viszonyát.

„A halászat miatt nemet mondtunk 1972-ben, majd 1994-ben is, ismét jórészt a halászat és a mezőgazdaság miatt”, de az ügy olyan mélységesen megosztotta a társadalmat, hogy „házasságok bomlottak fel, családok estek szét", és sok norvég poszttraumás stressz-szindrómában (PTSD) szenvedett – fogalmazott Eide az interjúban. A norvég külügyi tárca vezetője szerint azonban azt a kellemes világot, amely a két referendum idején létezett, felváltotta a mai megőrült világ, amely arra kényszeríti Norvégiát, hogy újragondolja kapcsolatait az Európai Unióval.

Hozzátette: őszintén be kell látni, hogy Norvégia is nehezebb helyzetbe került, és az Európai Uniónak pontosan azok az elemei válnak most az eddigieknél is fontosabbá, amelyekhez Norvégia nem csatlakozott.

A külügyminiszter ezzel arra utalt, hogy Norvégia tagja ugyan az Európai Gazdasági Térségnek (EGT), amelyet vele együtt az EU, Izland, Liechtenstein alkot, és így részese az EU egységes belső piacának, de nincs beleszólása például az Európai Bizottság által a tagországok nevében külső partnerekkel folytatott kereskedelmi tárgyalásokba.

Espen Barth Eide szerint az Egyesült Államokkal és Kínával kapcsolatos fejlemények nyomán az EU „olyan eszközöket vesz elő a szerszámosládából, amelyeket eddig nemigen használt, és amelyekhez nekünk nincs hozzáférésünk”.

Hozzátette: Norvégia szorosan figyelemmel követi azt a népszavazást, amelyet augusztusban tartanak Izlandon az ország EU-csatlakozásáról kezdett, de 2013 óta felfüggesztett tárgyalások újraindításáról.

Eide szerint ha Izlandnak sikerül jó halászati feltételeket elérnie az EU-val, az Norvégiában is „hatással lehet a hangulatra”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    „A megőrült világban” Izland után Norvégia is az EU-tagságon gondolkodik

európai unió

izland

norvégia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: befagyott az ukrán front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik

Kaiser Ferenc az Arénában: befagyott az ukrán front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik
Amíg tavaly 4500-500 négyzetkilométert foglalhattak el az oroszok Ukrajnában, idén érdemleges területnyereségre nem tettek szert Kaiser Ferenc szerint. A védelem- és biztonságpolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában ezt a kialakult ukrán drónfölénnyel magyarázta. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense rámutatott: Luhanszk megye már az oroszoké, de Donyeck 78-79 százaléka is, utóbbi oblasztban azonban az erődvárosok kifognak rajtuk.
 

Kijevet is súlyos támadás érte

Megvan a megállapodás, „bypasst” kap Ukrajna

„A megőrült világban” Izland után Norvégia is az EU-tagságon gondolkodik

Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?

Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.02. kedd, 18:00
Rudolf Péter
a Vígszínház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezárult Magyar Péter és Friedrich Merz berlini tárgyalása, fontos külpolitikai ügyekben nyilatkozott a magyar miniszterelnök

Lezárult Magyar Péter és Friedrich Merz berlini tárgyalása, fontos külpolitikai ügyekben nyilatkozott a magyar miniszterelnök

Magyar Péter magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, aki történelmi fordulópontnak és Magyarország európai visszatérésének nevezte a magyarországi kormányváltást. Az új kormányfő kiterjedt európai diplomáciai körútjának legújabb állomásán a két vezető a szorosabb együttműködésről, az uniós versenyképességről és hazánk nyugati szövetségi rendszerben elfoglalt helyének megerősítéséről egyeztetett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti

Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti

A legkeresettebb ingatlanok továbbra is a jó állapotú, metróközeli lakások, amelyek kisebb felújítással vagy akár azonnal költözhető állapotban vannak.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

An eight-year-old boy and a woman killed in a strike on an apartment block are among the dead, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 13:51
Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban
2026. június 2. 13:27
Kaiser Ferenc az Arénában: befagyott az ukrán front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik
×
×