2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Nyitókép: Pixabay

Még egy ragadozó: újabb gyermekvédelmi incidensre derült fény

Infostart / MTI

Vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség egy gyermekfelügyelő ellen, aki visszaélt a nevelése alatt álló 14 és 8 év közötti lány vonzalmával.

A harmincas éveiben járó, Somogy vármegyei gyermekotthonban dolgozó férfi és a kiskorú sértett között bizalmas kapcsolat alakult ki. A gyermekfelügyelő megtudta, hogy a lány vonzódik hozzá, ezért az áthelyezését kérte egy másik csoportba. A vádlott később munkaszervezési ok miatt, helyettesítőként visszakerült a sértett csoportjába, de ekkor már

befolyásával visszaélve többször szexuális cselekményt végzett vele, holott tisztában volt azzal, hogy a foglalkozására tekintettel nem lehet intim kapcsolata az általános beleegyezési korhatárt, a 14. életévet ugyan már elért, de a 18. évét még be nem töltött lánnyal

annak ellenére sem, hogy abba a sértett beleegyezett.

A bűncselekményre úgy derült fény, hogy a lány csoporttársai tudomást szereztek a történtekről, jelezték azt a gyermekotthon vezetőjének, aki a gyermekvédelmi gyám bevonásával feljelentést tett a férfi ellen.

A gyermekfelügyelőt a rendőrök őrizetbe vették, a férfi az ügyészség kezdeményezésére letartóztatásba került.

A Fonyódi Járási Ügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában szexuális visszaélés bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre, a kiskorúak nevelésével összefüggő foglalkozástól eltiltás kiszabására, illetőleg a vádlott pártfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt a tettét beismerő, büntetlen előéletű férfival szemben.

Mennyi „fideszes” vezetésű sportág marad?
Rövid idő alatt újabb sportágak éléről búcsúzhatnak fideszes politikusok. Egy hete a korcsolyázóknál választottak új elnököt, azóta két szövetségnél jelentette be lemondását az eddigi vezető. Van ugyanakkor olyan olimpiai sikersportág is, ahol egyelőre nincs jele a változásnak.
Részletek derültek ki a HÉV-flotta cseréjéről

Le tudjuk cserélni a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, és belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől – közölte Virézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
Közel 100 milliárd forintos árbevételhez ért a Praktiker

A Praktiker nettó árbevétele csaknem 12 százalékkal, 88,1 milliárdról 98,5 milliárd forintra emelkedett 2025-ben a barkácslánc közlése szerint, EBITDA-ja pedig 34 százalékkal, 3,7 milliárd forintra nőtt. A magyar tulajdonú társaság piaci részesedése 31,8-ról 33,7 százalékra erősödött, miközben két új áruházat nyitott.

Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe

A modern világ gazdasága, kommunikációja és infrastruktúrája soha nem látott mértékben függ néhány globális technológiai szereplőtől.

Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

An eight-year-old boy and a woman killed in a strike on an apartment block are among the dead, officials say.

