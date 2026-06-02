Kiderül, milyen műkincseink vannak – nyilvános adatbázisuk is lesz

Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el kedden a közgyűjteményekben őrzött, nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyvagyon helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a vizsgálat bejelentéséről és egy nyílt, a közönség által is hozzáférhető adatbázis létrehozásáról is beszélt a Múzeumok éjszakája sajtótájékoztatóján.

„Azt gondolom, hogy a gyűjtemények, a gyűjteményeink, a közgyűjteményeink, a múzeumok szíve, a múzeumok agya. Ezért a gyűjteményeink védelme minden szempontból fontos” – emelte ki az államtitkár, aki ahhoz kapcsolódva határozott a közgyűjteményi állomány felülvizsgálatáról, hogy

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden megakadályozta az Aranygyapjas Rendhez kapcsolódó műtárgyegyüttes „kiszervezését” egy alapítványba.

Sári Zsolt kiemelte: „hisszük, hogy a múzeumi műtárgyak, a nemzet közös örökségének őrzői (...) ezért a mai nap megkértem a miniszteri kollégáimat, hogy egy teljeskörű vizsgálatot indítsunk el a közgyűjteményekben őrzött, nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyvagyon helyzetéről és állapotáról”.

Elmondta, hogy erre rövid határidőn belül sor fog kerülni, és

azt vizsgálják majd, hogy milyen szerződésekkel milyen műtárgyak kerültek ki a közgyűjteményekből.

Az államtitkár kiemelte: nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, hiszen a világ számos pontján szolgálnak reprezentációs célt a nemzeti közgyűjteményekben őrzött műtárgyak, azonban fontos, hogy ez átláthatóan, a szakértők, kurátorok döntésén alapulva és nem „egyéb érdekek, ízlések alapján történjen”.

Ennek alapján a közeljövőben felülvizsgálják azt a műtárgyállományt, amely közgyűjteményi tulajdonban van, de jelenleg nem közgyűjteményi épületben, terekben kapott helyet, és ezekről egy mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatás is adnak. Ez azért fontos „hogy mindenki tudhassa és láthassa, hogy milyen kulturális örökségek vannak különböző terekben” – emelte ki, hozzátéve, hogy

ez az intézkedés szorosan kapcsolódni fog a közgyűjteményekben őrzött műtárgyak, kulturális javak digitalizációs programjához is.

„Azt gondolom, hogy ez tovább fogja erősíteni azt a társadalmi párbeszédet, azt a láthatóvá tételt, ami az új kormánynak, és az új kulturális kormányzatnak is kiemelt feladat és programja lesz” – hangsúlyozta.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd reggel a Facebookon hozta nyilvánosságra, hogy megakadályozta a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményébe tartozó, az Aranygyapjas Rendhez kapcsolódó, állami tulajdonú műtárgyegyüttes kiszervezését, amely Hankó Balázs volt miniszter engedélyével a múzeumtól az Orbán-kormány által létrehozott Habsburg Ottó Alapítványhoz került volna.