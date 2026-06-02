Pierre-Auguste Renoir Monet feleségéről készített festménye a Renoir - A festő és modelljei című kiállítás megnyitóján a Szépművészeti Múzeumban 2023. szeptember 21-én. Első alkalommal nyílt Magyarországon a francia impresszionista mester életművét bemutató, átfogó tárlat, amely január 7-ig tekinthető meg.
Kiderül, milyen műkincseink vannak – nyilvános adatbázisuk is lesz

Felülvizsgálják és nyílt adatbázisba rendezik a közgyűjteményi műtárgyállományt – közölte Sári Zsolt államtitkár.

Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el kedden a közgyűjteményekben őrzött, nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyvagyon helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a vizsgálat bejelentéséről és egy nyílt, a közönség által is hozzáférhető adatbázis létrehozásáról is beszélt a Múzeumok éjszakája sajtótájékoztatóján.

„Azt gondolom, hogy a gyűjtemények, a gyűjteményeink, a közgyűjteményeink, a múzeumok szíve, a múzeumok agya. Ezért a gyűjteményeink védelme minden szempontból fontos” – emelte ki az államtitkár, aki ahhoz kapcsolódva határozott a közgyűjteményi állomány felülvizsgálatáról, hogy

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden megakadályozta az Aranygyapjas Rendhez kapcsolódó műtárgyegyüttes „kiszervezését” egy alapítványba.

Sári Zsolt kiemelte: „hisszük, hogy a múzeumi műtárgyak, a nemzet közös örökségének őrzői (...) ezért a mai nap megkértem a miniszteri kollégáimat, hogy egy teljeskörű vizsgálatot indítsunk el a közgyűjteményekben őrzött, nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyvagyon helyzetéről és állapotáról”.

Elmondta, hogy erre rövid határidőn belül sor fog kerülni, és

azt vizsgálják majd, hogy milyen szerződésekkel milyen műtárgyak kerültek ki a közgyűjteményekből.

Az államtitkár kiemelte: nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, hiszen a világ számos pontján szolgálnak reprezentációs célt a nemzeti közgyűjteményekben őrzött műtárgyak, azonban fontos, hogy ez átláthatóan, a szakértők, kurátorok döntésén alapulva és nem „egyéb érdekek, ízlések alapján történjen”.

Ennek alapján a közeljövőben felülvizsgálják azt a műtárgyállományt, amely közgyűjteményi tulajdonban van, de jelenleg nem közgyűjteményi épületben, terekben kapott helyet, és ezekről egy mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatás is adnak. Ez azért fontos „hogy mindenki tudhassa és láthassa, hogy milyen kulturális örökségek vannak különböző terekben” – emelte ki, hozzátéve, hogy

ez az intézkedés szorosan kapcsolódni fog a közgyűjteményekben őrzött műtárgyak, kulturális javak digitalizációs programjához is.

„Azt gondolom, hogy ez tovább fogja erősíteni azt a társadalmi párbeszédet, azt a láthatóvá tételt, ami az új kormánynak, és az új kulturális kormányzatnak is kiemelt feladat és programja lesz” – hangsúlyozta.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd reggel a Facebookon hozta nyilvánosságra, hogy megakadályozta a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményébe tartozó, az Aranygyapjas Rendhez kapcsolódó, állami tulajdonú műtárgyegyüttes kiszervezését, amely Hankó Balázs volt miniszter engedélyével a múzeumtól az Orbán-kormány által létrehozott Habsburg Ottó Alapítványhoz került volna.

Magyar Péter és Friedrich Merz megerősítette: új korszak kezdődött a magyar–német kapcsolatokban

Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába – erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök, amikor Berlinben közös sajtótájékoztatót tartott az őt vendégül látó Friedrich Merz német kancellárral. Ukrajnával jól állnak a tárgyalások a magyar kisebbség jogait tekintve, és megerősítette, hogy ha ezek sikeresen lezárultak, találkozna Zelenszkij ukrán elnökkel. Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére – mondta el a német kancellár.
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában?
Honnan lesz víz, ha nincs eső?
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt?
 
Teljes a felfordulás az iráni háborúban, fontos adatok érkeztek – mit csinál a forint?

Történelmileg erős szinten kezdi a forint a keddi napot, a hazai valuta a nemzetközi turbulenciák ellenére is ellenálló tudott maradni. A globális devizapiacok továbbra is az iráni háború fejleményeire, és a konfliktus elhúzódása miatt egyre növekvő inflációs kockázatokra figyelnek. Miközben jelenleg úgy tűnik, mintha minden békehírt "megvennének" a befektetők, hogy aztán minden eszkalációról szóló hírre eladjanak, egyre közelebb vagyunk a kritikus ponthoz, amikor már az azonnali lezárás is jelentős és visszafordíthatatlan gazdasági károkat okoz – vagy talán már el is hagytuk. Az inflációs folyamatokról ma az eurozónából érkező adatok alapján kaphattunk pontosabb képet, amiből kiderült: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben.

Fontos bejelentést tett Berlinben Magyar Péter: kész találkozni az ukrán elnökkel

A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át.

Ukraine rescuers pull dead from rubble after Russian strikes kill 18 people

An eight-year-old boy and a woman killed in a strike on an apartment block are among the dead, officials say.

2026. június 2. 14:01
Dőlnek a nevek és a részletek a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggeli akciója után
2026. június 2. 13:16
Tarr Zoltán: két lépésben alakul át a közmédia, társadalmi egyeztetés indul
