2026. március 11. szerda
Russia and European Union painted flags on a wall with grunge texture. Russia vs EU
Nyitókép: Ruma Aktar / Getty Images

Ursula von der Leyen: stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz gázhoz és olajhoz

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság elnöke szerint ha az Unió egyes tagállamai ismét Oroszországtól vásárolnának olajat és gázt akkor azzal még a korábbinál is nagyobb függőségbe kerülhetnének Moszkvától.

Ursula von der Leyen Strassbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén arra figyelmeztetett, hogy az ilyen fajta energetikai kitettség gyengítené és sebezhetővé tenné az egész Uniót. Az Európai Bizottság elnöke emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években hozott intézkedéseknek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak.

Min mondta: az öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak 50 százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén.

"Ez a függőségünk ára" - fogalmazott.

"Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetőek és kiszolgáltatottak maradunk" - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

Kezdőlap    Gazdaság    Ursula von der Leyen: stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz gázhoz és olajhoz

európai unió

ursula von der leyen

orosz olaj

Az iráni háborúnak és a közel-keleti válságnak szerteágazó hatása van a világgazdaságra, ezért nem várható a konfliktus elhúzódása – mondta az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
 

