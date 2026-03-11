Ursula von der Leyen: stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz gázhoz és olajhoz

Ursula von der Leyen Strassbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén arra figyelmeztetett, hogy az ilyen fajta energetikai kitettség gyengítené és sebezhetővé tenné az egész Uniót. Az Európai Bizottság elnöke emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években hozott intézkedéseknek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak.

Min mondta: az öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak 50 százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén.

"Ez a függőségünk ára" - fogalmazott.

"Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetőek és kiszolgáltatottak maradunk" - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.