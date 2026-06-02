Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország.
Új filozófia az elektromos autóknál Németországban

Visszafogták az elektromos autókra nyújtott árkedvezményeket a német autógyártók májusban, miután az év elejétől visszamenőleges hatállyal állami támogatási program indult a villanyautók vásárlására – derül ki a Center Automotive Research (CAR) piackutató intézet havi újautó-piaci jelentéséből.

A tanulmány szerint az autógyártók az állami támogatás hatását tesztelhetik a piacon. Ferdinand Dudenhöffer, a kutatás vezetője rámutatott: az elektromos és a belső égésű motorral szerelt járművek tranzakciós ára közötti különbség az eddigi csökkenő trenddel ellentétben ismét növekedésnek indult.

A húsz legnagyobb példányszámban értékesített elektromos autó adatai alapján az átlagos gyártói árengedmény január és május között 19,5 százalékról 18,6 százalékra mérséklődött. Ennek következtében az elektromos autók átlagosan 1971 euróval kerültek többe egy hasonló kategóriájú belső égésű motoros modellnél. Az összehasonlítás nem tartalmazza az állami támogatás összegét.

A CAR szerint különösen

a kisebb elektromos autók esetében csökkentek a kedvezmények

vagyis azoknál a modelleknél, amelyek nagyobb valószínűséggel felelnek meg a támogatásra jogosult háztartások igényeinek.

A német támogatási program keretében új elektromos autók, egyes tölthető hibrid (plug-in hybrid) modellek, valamint úgynevezett hatótávnövelővel felszerelt elektromos járművek vásárlása vagy lízingelése részesülhet állami hozzájárulásban. A támogatás feltétele, hogy a járművet 2026. január 1-je után helyezzék forgalomba.

A támogatás összege a jármű típusától, a háztartás jövedelmétől és a család méretétől függően 1500 és 6000 euró között alakulhat. A programban csak azok a háztartások vehetnek részt, amelyek éves jövedelme nem haladja meg a 80 ezer eurót. A támogatás kizárólag magáncélú járművekre vehető igénybe, céges autókra nem.

A német kormány számításai szerint a rendelkezésre álló források mintegy 800 ezer jármű támogatására elegendőek.

Tálas Péter: Amerika újra nyomást akar gyakorolni Iránra, de nem valószínű a teljes győzelmi formula

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi-szoros és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. Ennek kapcsán kérdezte az InfoRádió Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét.
 

Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről

Az Európai Bizottság szerdán mutatja be technológiai szuverenitási csomagját, amellyel az amerikai digitális szolgáltatóktól való függőséget kívánja csökkenteni. A Politico elemzése szerint Donald Trump elnöksége gyorsította fel a fordulatot: a Grönlanddal kapcsolatos fenyegetések, a nemzetközi tisztviselők elleni szankciók és az európai digitális infrastruktúra kiszolgáltatottságának politikai eszközként való használata lebontotta az utolsó ellenállást is a francia vezetésű törekvésekkel szemben. A tervezetek szerint Brüsszel nem készül teljes szakításra az amerikai technológiai cégekkel, inkább magánbefektetések mozgósítására, nyílt forráskódú alternatívák támogatására és az európai chipgyártás ösztönzésére épít. Az EU közben ügyel arra, hogy ne élezze ki nyíltan a konfliktust Washingtonnal, ezért a csomag hivatalos nyelvezete a partnerséget és a tisztességes versenyt hangsúlyozza.

Brutális kutyatámadás Budapesten: szolgálat közben sebesült meg súlyosan egy postás

Hétfőn egy udvarról kiszökött kutya súlyosan megsebesített egy szolgálatot teljesítő postást a III. kerületi Testvérhegyen.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 10 people

Rescuers are racing to find people feared trapped beneath rubble in Kyiv after the overnight missile and drone attack.

